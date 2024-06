Czytaj więcej Polityka Oficjalnie: amerykańskie systemy Patriot najpierw dla Ukrainy, Polska poczeka Stany Zjednoczone będą traktowały dostawy nowo wyprodukowanych systemów rakietowych Patriot i NASAMS na Ukrainę priorytetowo kosztem zamówień z innych państw sojuszniczych, w tym Polski.

Dostawy systemów Patriot w pierwszej kolejności do Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden, który brał udział w szczycie G7 we Włoszech, powiedział, że pięć krajów zgodziło się wysłać zestawy Patriot i inne nowoczesne zestawy przeciwlotnicze do Ukrainy, a inne państwa, które oczekują na dostawy systemów Patriot, będą musiały poczekać, ponieważ „wszystko, co Amerykanie mają, pójdzie do Ukrainy, dopóki jej potrzeby nie zostaną zaspokojone”.

John Kirby rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przypomniał, że Rosja kontynuuje ataki na obiekty infrastruktury cywilnej i ukraiński system energetyczny. – W rezultacie władze Stanów Zjednoczonych podjęły trudną, ale konieczną decyzję o zmianie priorytetów w zakresie planowanych w najbliższym czasie dostaw (...) zwłaszcza pocisków Patriot i NASAMS, które mają trafić na Ukrainę zamiast do innych sojuszników – oświadczył.

John Kirby podkreślił, że inne państwa, które zamówiły patrioty w USA, otrzymają swoje zamówienie, jednak „terminy dostaw będą teraz nieco dłuższe”. Na dostawy sześciu baterii Patriot czeka Polska. Mają one osiągnąć gotowość bojową do 2030 roku. Na takie systemy czekają też Rumunia, Niemcy i Hiszpania.

Więcej amunicji dla Ukrainy to większe nasze bezpieczeństwo

„Musimy być solidarni z Ukrainą” - oświadczył resort obrony narodowej w serwisie X (dawniej Twitter). „Decyzja dotycząca przekierowania dostaw z zamówień sojuszników i partnerów USA nie wpłynie na gotowość naszych jednostek” – dodał. I zapewnił, że kontrakty na rzecz Sił Zbrojnych RP będą realizowane przez USA, ale zmiana dotyczy przesunięcia terminu części dostaw „z bardzo szerokiego zakresu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, który pozyskujemy w Stanach Zjednoczonych”. „Więcej amunicji na Ukrainie to większe bezpieczeństwo całego naszego regionu” – stwierdził z kolei w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.