Komin w Guzowie na kursie kolizyjnym z CPK

Z opinii wydanej przez prof. Janusza Rymszę i prof. Barbarę Rymszę, wynika że ceglanego komina przemysłowego będącego jedynym artefaktem XIX w. cukrowni (zburzonej w 2004 r.), nie można uznać ani za element zespołu pałacowo-parkowego, ani za element układu ruralistycznego (przestrzennego założenia wiejskiego). Obiekt ten został wyremontowany w 2017 r., a jego stan jest dobry, zaś konstrukcja stabilna.

Z zachowanych dokumentów wynika, że jest to komin cukrowni, która powstała w 1827 r. czyli jednej z najstarszych na ziemiach polskich. Znajdował się w majątku rodziny Łubieńskich, następnie należącym do rodziny Sobańskich.

„Biorąc powyższe pod uwagę, ceglany komin przemysłowy stanowi świadectwo minionej epoki, jest utrwalony w świadomości społecznej i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na jego wartość historyczną, techniczną i naukową” – napisali eksperci. Opinia ta trafiła do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych.

Konserwator nie chce chronić dwustuletniego komina cukrowni w Guzowie

W sierpniu 2023 r. Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki odmówił jednak wpisania go do rejestru. Przypomniał, że to jedyny zachowany obiekt dawnej cukrowni co powoduje, że „jest to dominanta całkowicie wyobcowana na pustej przestrzeni terenu po cukrowni i otaczającego tenże obszar, niezrozumiała w odbiorze bez znajomości kontekstu historycznego”. Zdaniem konserwatora „indywidualna wartość zabytkowa komina dawnej cukrowni nie jest wysoka”, bo został pozbawiony narracji historycznej.

– W takim razie konserwator zabytków w Tarnowie nie powinien wpisać do rejestru zabytków komina z dawnego browaru Sanguszków, który ma 200 lat, i też tylko się zachował - mówi Michał Sobański i dodaje, że wszystkie remonty i modernizacje dotyczące jego komina były uzgadniane z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.