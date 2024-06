Przeprowadzka CPK. Na razie administracyjna

To ten resort będzie teraz odpowiedzialny za budowę nowego lotniska w Polsce. Poinformował szef resortu infrastruktury, Dariusz Klimczak.

Reklama

Odkręcanie poprzednich decyzji w sprawie CPK

Do przeniesienia największego programu infrastrukturalnego w Polsce z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) doszło 2 sierpnia 2022 roku. Nieoficjalnie wiadomo, że był to wynik ostrego konfliktu odpowiedzialnego w MI za branżę transportową wiceministra Marcina Horały z szefem tego resortu, Andrzejem Adamczykiem. I tak CPK i PKP miały podlegać MFiPR, a reszta lotnisk oraz pozostała części kolei – MI. Marcin Horała oprócz stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej został wówczas również Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ta przeprowadzka trwała od kwietnia i towarzyszył jej skomplikowany proces legislacyjny. Ostatecznie, pod koniec czerwca 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej, która przewidywała włączenie do działu „rozwój regionalny” spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznaczało to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Czytaj więcej Transport Co dalej z CPK? Jest deklaracja premiera Donalda Tuska Premier ogłosił podczas środowej konferencji prasowej, że w czerwcu rząd przedstawi szczegółowy plan dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Będzie, jak było

– Dążyłem od samego początku do tego, że jeżeli mam odpowiadać za transport i infrastrukturę, to muszę mieć na to pełny wpływ. Dlatego pan premier przychylił się do mojej prośby i Grupa PKP dzisiaj także jest pod skrzydłami Ministerstwa Infrastruktury. To samo, jeżeli chodzi o transport lotniczy i najważniejszy projekt infrastrukturalny, który jest przed nami, czyli budowę nowego lotniska i Kolei Dużych Prędkości – mówił w Polsacie minister Dariusz Klimczak. Potwierdził wówczas, że będzie odpowiedzialny za budowę CPK.