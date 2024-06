Były szef NATO ze statuetką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Javier Solana jest hiszpańskim politykiem i dyplomatą, który w latach 1995–1999 był sekretarzem generalnym NATO, od 1999 do 2009 był wysokim przedstawicielem do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarzem generalnym Rady Unii Europejskiej. W czasie kadencji Solany jako sekretarza generalnego NATO, Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do sojuszu północnoatlantyckiego.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawana od 2004 roku, została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, miasto Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyróżnienie zostało wręczone podczas gali w ogrodach Ossolineum we Wrocławiu.

– Javier Solana swoim życiem i pracą pokazuje, że także świat jest naszym dobrem wspólnym, wymagającym naszej szczególnej troski i opieki – powiedział podczas laudacji Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Przekazujemy to wyróżnienie przez pańskie ręce także symbolicznie tym wszystkim, którzy procesowi wstąpienia do NATO towarzyszyli, przypominając zarazem sobie i światu o wartościach, na straży których stoi sojusz, na straży których stoją wszyscy jego członkowie, na straży których stoimy także my – dodawał Sutryk.

Były szef NATO: Polska ważnym elementem bezpieczeństwa międzynarodowego

Javier Solana, dziękując za wyróżnienie, powiedział, że wśród uhonorowanych wcześniej jest wielu jego przyjaciół. – Dla nas zawsze Polska była ważnym elementem bezpieczeństwa międzynarodowego. Kiedyś aspirowaliście do członkostwa w NATO, dziś szczęśliwie jesteście z nami już 25 lat jako niezwykle ważny partner sojuszu – mówił po otrzymaniu nagrody Javier Solana. Po wręczeniu nagrody miała miejsce dyskusja z udziałem laureata oraz Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta RP. – Odczuwaliśmy determinację Javiera Solany we wsparciu polskich aspiracji do bycia częścią NATO. Dziś Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego trafia we właściwe ręce. Tak jak Jan Nowak przez lata swojej publicznej działalności przeciągał Polskę na Zachód, tak Javier Solana zakotwiczył nas w tym Zachodzie, zakotwiczył w Europie. Mieliśmy jako kraj duże szczęście, że był wtedy sekretarzem NATO. W tamtym czasie Javier Solana stał się przykładem łączenia cech pragmatyzmu i otwartości w polityce międzynarodowej, z korzyścią dla Polski – stwierdził Aleksander Kwaśniewski.