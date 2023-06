Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla byłego ambasadora Ukrainy w Polsce

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 467 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosjanie twierdzą, że w niedzielę nad ranem Ukraińcy rozpoczęli dużą ofensywę w obwodzie donieckim, która została odparta.

Nagroda wręczona została 4 czerwca, w rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu z 1989 r.

– Jeszcze kilka godzin temu, w to święto Wolności, wspólnie maszerowaliśmy ulicami Warszawy. Maszerowaliśmy, upominając się o to, co jest fundamentem i celem demokracji: o traktowanie państwa jako dobra wspólnego. A teraz jesteśmy we Wrocławiu, by uhonorować wielkiego przyjaciela naszego miasta i Polski. Osobę, która wykraczała daleko poza zwykłe zadania nakładane na niego w ramach dyplomatycznych obowiązków. Osobę aktywnie zaangażowanej w budowanie relacji polsko-ukraińskiej. Demokracja, państwo prawa, wsłuchiwanie się w głos obywateli, ale także brak lęku przed byciem członkiem wspólnoty międzynarodowych – te wartości przyświecają także laureatowi tegorocznej nagrody, ambasadorowi Andriejowi Deszczycy – mówił podczas gali Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– To wielki honor odbierać we Wrocławiu tę nagrodę. To wyróżnienie traktuję jako dowód przyjaźni między Polską a Ukrainą, ale również zobowiązanie do dalszej pracy, by cały czas wzmacniać nasze relacje – powiedział Andrij Deszczyca. – Zawsze z chęcią wracam do Wrocławia. Mam tu wielu przyjaciół – dodał.