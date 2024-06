Jest nakaz aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji



Reklama

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 853 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Ukraińcy zaatakowali z powietrza Biełgorod.

W marcu ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i komisarz do spraw praw dzieci w jego biurze Marii Lwowej-Biełowej w związku z podejrzeniem popełnienia zbrodni wojennych.

W komunikacie opublikowanym w serwisie internetowym MTK czytamy, że nakazy aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa zostały wystawione w kontekście sytuacji na Ukrainie w związku z domniemanymi zbrodniami międzynarodowymi popełnionymi co najmniej od 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r.