- Odsyłam do strony ukraińskiej w kwestii rozmawiania o ich operacjach. Podejmują własne decyzje, jeśli chodzi o prowadzone operacje i wybierane cele. Nie mamy żadnych informacji wskazujących na to, czy (w ataku na Sewastopol) zginęli cywile, czy nie. Z pewnością będzie to coś, o czym będziemy rozmawiali z Ukraińcami. Nie chcemy cywilnych ofiar — zapewnił rzecznik Pentagonu.



- Ważne jest, by spojrzeć wstecz jak doszliśmy do punktu, w którym jesteśmy dziś, a stało się to przez nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę i jeśli martwią się oni (Rosjanie) o ofiary po stronie swoich sił, powinni przerwać tę wojnę natychmiast i zwrócić Ukrainie jej suwerenne terytorium zamiast niepotrzebnie wysyłać tam swoje siły — dodał.



Czy Amerykanie dostarczyli Ukraińcom dane wywiadowcze użyte w czasie ataku na Sewastopol? Rzecznik Pentagonu: Pytajcie Ukrainę

Dopytywany czy USA dostarczyły Ukrainie informacji wywiadowczych, które pomogły w ataku na Sewastopol, gen. Ryder powtórzył, że o operacje Ukraińców należy pytać Kijów.



- Rosja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie inwazji na Ukrainę i doprowadzenie do śmierci tysięcy niewinnych Ukraińców — dodał.



Przed kilkoma dniami portal „Politico” poinformował, że Amerykanie pozwalają Ukraińcom używać amerykańskiej broni do atakowania celów na terytorium Rosji, przy granicy z Ukrainą, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie obwodu charkowskiego, gdzie trwa właśnie rosyjska ofensywa.