04:48 Trzy ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku rakietowego na Charków

W czasie rosyjskiego ataku rakietowego, przeprowadzonego przy użyciu pocisków S-300, trafiony miał zostać budynek mieszkalny. Ranne są 23 osoby — podaje gubernator obwodu charkowskiego, Ołeh Synehubow.



04:45 W obwodzie kijowskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów

Już po ogłoszeniu alarmu pojawiła się informacja o „celach zbliżających się z dużą prędkością do Kijowa”. W mieście słychać było eksplozje.



04:44 Eksplozje na okupowanym Krymie

Kanał Krymskij Wieter podaje, że w rejonie portu Kawkaz na okupowanym Krymie rozległo się 8-10 eksplozji.



04:42 Ruch pojazdów na Moście Krymskim został wstrzymany po raz drugi w nocy z 30 na 31 maja

Informację taką podaje kanał w serwisie Telegram monitorujący sytuację na podjazdach do Mostu Krymskiego. Wcześniej ruch pojazdów był wstrzymany na Moście Krymskim przez ok. godzinę. Po godzinie od jego wznowienia wstrzymano go po raz kolejny.



04:38 Atak dronów na skład paliw w Kraju Krasnodarskim. Są ofiary

Gubernator Kraju Krasnodarskiego, Weniamin Kondratiew poinformował, że w wyniku zmasowanego ataku dronów cysterny w składzie paliw w rejonie miasta Tiemriuk stanęły w płomieniach. Kondratiew pisze, że są ofiary ataku. „Infrastruktura składu paliw została uszkodzona w czasie ataku z powietrza. Trzy cysterny z produktami naftowymi zostały uszkodzone i płoną. Ogień jest obecnie gaszony (...). Niestety są ofiary” - napisał gubernator.



04:34 Jednostki rosyjskiej Floty Pacyfiku zostały wyposażone w drony

Jak czytamy w komunikacie służby prasowej Floty Pacyfiku wyposażenie jednostek Floty w drony ma "zwiększyć ich możliwości w zakresie przeciwdziałania sabotażowi obiektów Floty na terenie jej baz i przylegających do nich wód. Zadaniem operatorów dronów ma być prowadzenie rozpoznania, wykrywanie i identyfikacja celów, a także niszczenie ich w rejonach, w których znajdują się bazy Floty Pacyfiku.



04:32 Rosyjskie myśliwce, bombowce i śmigłowce wzięły udział w ćwiczeniach na Białorusi

Myśliwce wielozadaniowe Su-30SM, bombowce Su-24 i śmigłowce Mi-24 i Mi-8 rosyjskiej armii wzięły udział we wspólnych ćwiczeniach taktycznych z żołnierzami sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej Białorusi, w czasie których m.in. ćwiczyły ataki na wyznaczone cele — wynika z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji. Ćwiczenia trwały od 27 do 31 maja i obejmowały m.in. szkolenie z realizacji misji bojowych.



04:30 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 827 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 827 dniu wojny PAP