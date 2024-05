Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 828 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 30 na 31 maja zaatakowany został skład paliw w Kraju Krasnodarskim. Trzy cysterny stanęły w ogniu.

- Doszliśmy do wniosku że i bezpiecznie i wydajniej będzie wyszkolić w Polsce ukraińską jednostkę złożoną z Ukraińców, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego. Doszliśmy do wniosku, że to będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie — tłumaczył Sikorski.



Reklama

Radosław Sikorski: Nie są mi znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni

Szefa MSZ pytano też o możliwość użycia przez Ukrainę broni dostarczanej z Polski do atakowania celów w Rosji.



- Co do użycia broni, którą dostarczamy na Ukrainę, to nie są mi znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni — odparł.