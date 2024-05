Niespokojna noc w Rosji. Zmasowany nalot dronów na Kraj Krasnodarski

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 828 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 30 na 31 maja zaatakowany został skład paliw w Kraju Krasnodarskim. Trzy cysterny stanęły w ogniu.

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w czasie nocnego ataku Ukraińców na Kraj Kransodarski strącono 29 dronów i pięć pocisków przeciwokrętowych Neptun.



Reklama

Atak dronów na Kraj Krasnodarskim. Ranne zostały dwie osoby

Gubernator Kraju Krasnodarskiego, Weniamin Kondratiew informował w nocy, że w wyniku zmasowanego ataku dronów cysterny w składzie paliw w rejonie miasta Tiemriuk stanęły w płomieniach. Kondratiew pisał o ofiarach ataku — jak się później okazało ranne zostały w nim dwie osoby. „Infrastruktura składu paliw została uszkodzona w czasie ataku z powietrza. Trzy cysterny z produktami naftowymi zostały uszkodzone i płoną. Ogień jest obecnie gaszony” - napisał gubernator. Po pewnym czasie pojawiła się informacja o ugaszeniu ognia.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 827 dniu wojny PAP

Do ataku doszło po pojawieniu się informacji, że prezydent USA, Joe Biden, zgodził się pod pewnymi warunkami na to, by Ukraińcy używali amerykańskiej broni do ataków na cele w Rosji. Atak na Kraj Krasnodarski został jednak niemal na pewno przeprowadzony za pomocą ukraińskich systemów uzbrojenia — Amerykanie mają zgadzać się na ataki z użyciem broni z USA na cele w Rosji tylko w okolicach Charkowa.