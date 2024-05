Doniesienia o pożarze rezydencji Władimira Putina. Jeden budynek spłonął doszczętnie

W rozmowie z kanałem „Syrena” Aitaszew mówi, że zdjęcie zostało wykonane 30 maja. Przyczyna pożaru jest nieznana.



Główny Wydział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Ałtajskiej nie odpowiedziało na pytania kanału „Syrena” dotyczące pożarów na terenie Republiki w ciągu minionej doby.



Na budowę rezydencji Putina w Republice Ałtajskiej wydano do 3 mld rubli. Oficjalnie rezydencja należy do Gazpromu — i jest to „ośrodek sanatoryjny i wypoczynkowy”.



Na terenie rezydencji Putina znajduje się bunkier na 100 tysięcy osób?

W 2011 roku „Nowaja Gazieta” informowała, że jej korespondent nie uzyskał dostępu na teren rezydencji ponieważ - jak usłyszał - w obiekcie „wypoczywać mają wysokiej rangi przedstawiciele państwa”. Tymczasem lokalni przedstawiciele opozycji mówili o związkach obiektu z Władimirem Putinem.



Według medialnych doniesień na terenie obiektu ma znajdować się „bunkier Putina”, który rzekomo ma być przygotowany do tego, by schroniło się w nim 100 tysięcy osób. Informacja ta nigdy nie została potwierdzona.