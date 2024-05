Urzędnicy amerykańscy podali, że broń, której Stany Zjednoczone pozwolą Ukraińcom używać w obwodzie charkowskim, obejmuje system rakiet wielokrotnego wystrzeliwania z przewodnikiem (GMLRS), system rakiet artyleryjskich wysokiej mobilności (Himars), a także systemy artyleryjskie.

Ukrainie pozwolono uderzać także w cele na Krymie, ponieważ znajduje się on w uznanych na arenie międzynarodowej granicach Ukrainy, a USA, podobnie jak większość państw Zachodu, twierdzą, że aneksja półwyspu przez Moskwę jest nielegalna.

Rosja ostrzega przed „poważnymi konsekwencjami”

Rosja wielokrotnie ostrzegała Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie przed dostarczaniem Ukrainie rakiet większego zasięgu, takich jak ATACMS, i dawała do zrozumienia, że ​​podejmie działania odwetowe.

- Ciągła eskalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji – powiedział we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin.

Jednak amerykańscy urzędnicy twierdzą, że to Rosja zaostrzyła walki, zwracając się do Korei Północnej o rakiety balistyczne i do Iranu o jednokierunkowe drony atakujące.