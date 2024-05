Oficer sił specjalnych Ukrainy: Rosja chce chaosu w Europie

Czyli według pana nie użyją taktycznej broni nuklearnej, ćwiczenia z użyciem której właśnie przeprowadzają wspólnie z Białorusią Łukaszenki?

Putin nie jest gotów do użycia takiej broni. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział przecież ostatnio, że Amerykanie powiedzieli Rosjanom, że zniszczą wszystkie rosyjskie pozycje w Ukrainie, jeżeli użyją broni nuklearnej. Putin więc będzie szantażował. Pewne ryzyko było w 2022 roku podczas naszej udanej ofensywy w obwodzie zaporoskim. Wtedy Rosjanie wysyłali takie sygnały, że mogą użyć tej broni wobec naszych sił.

A gdyby jednak użyli? Jak by to wyglądało w praktyce?

Wystarczy, że załadowaliby taktyczny pocisk nuklearny do Pionu (radziecka armata samobieżna – red.) i wystrzeliliby na odległość 25 kilometrów. Zniszczyliby wszystko na powierzchni 100 km kw.

Nic by nie przetrwało?

Nic. Wypalona ziemia. Ale ryzyko tego jest minimalne. Oni po prostu straszą.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin i Łukaszenko szantażują NATO Dyktatorzy w Mińsku spotkali się, by porozmawiać o wojnie nad Dnieprem. Straszą nuklearną bronią taktyczną, by nikt nie odważył się pomóc Ukrainie w bardziej zaawansowany sposób.

Zapewne słyszał pan o tym, że w Polsce ostatnio doszło do zatrzymania w sumie kilkunastu osób podejrzanych o pracę dla rosyjskich służb. W grę wchodzą pobicia, sabotaż, podpalenia. Dlaczego akurat teraz Rosjanie uaktywnili swoich ludzi na terenie Polski?

To nie jest przypadkowy moment i nie chodzi tylko o Polskę. W Wielkiej Brytanii doszło do podpalenia magazynów, na Litwie doszło do podpalenia budynku administracyjnego. W ten sposób Rosja chce zakłócić dostawy broni do Ukrainy. Miejscowe służby specjalne w tych krajach będą traciły więcej czasu na poszukiwania tych dywersantów. Chcą osłabić poparcie dla Ukrainy i sprowokować w tych krajach głosy, które zaczną krzyczeć: trzeba się skupić na własnym bezpieczeństwie, a nie na wsparciu Kijowa. Tym się zajmuje rosyjski wywiad wojskowy GRU, wykorzystują tzw. jednorazowych agentów. To nie jest agentura przygotowywana do pewnych zadań przez lata. Werbują miejscowych poprzez sieci społecznościowe, przede wszystkim poprzez kanał Telegram. Proponują wynagrodzenie za jednorazowe akcje, za np. podpalenie jakichś budynków. To amatorzy, ale to działa. W ten sposób Rosjanie urzeczywistniają teorię chaosu. Chcą sterować chaosem.

Czy to oznacza, że liczą na jakiś sukces tego lata? Wojna może się zakończyć w tym roku?

Nie odważę się robić prognoz. Wojna trwa już jedenasty rok i nie wiemy, kiedy dobiegnie końca. Chcą zakłócić dostawy broni dla Ukrainy i stawiają na letnią ofensywę. Przygotowują się do tego, rzucili swoje siły na wszystkich frontach wojny. Rosjanie postawili też na sabotaż i dywersję w Europie. To zła wiadomość dla państw europejskich. Wygląda na to, że nie mają wystarczająco zasobów i ludzi, jeżeli Rosjanie mogą sobie pozwolić na takie operacje.