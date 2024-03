04:47 Z komunikatów ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych wynika, że celem ataku są zachodnie obwody Ukrainy

Rakiety miały zmierzać m.in. w stronę obwodów winnickiego i lwowskiego. W obwodzie lwowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:46 O 3:51 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że Rosja poderwała ciężkie myśliwce MiG-31K

Chwilę później pojawiła się informacja, że myśliwce te wystrzeliły pociski hipersoniczne Kindżał.



04:42 Przed północą Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o poderwaniu się ciężkich bombowców Tu-95MS z lotniska w obwodzie murmańskim

Jednocześnie ukraińskie Siły Powietrzne podawały, że liczne obwody zagrożone są atakiem dronów-kamikadze.



04:40 W obwodach dniepropietrowskim i chmielnickim rozległy się eksplozje

Na Ukrainie trwa alarm powietrzny w związku z atakiem Rosji z użyciem pocisków manewrujących i dronów.



04:39 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

O aktywności polskich i sojuszniczych statków powietrznych nad Polską, w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa, poinformowało Dowództwo Operacyjne.



04:34 Rosyjski Sztab Generalny zapewnia, że żołnierze z wiosennego poboru nie trafią na Ukrainę

Poborowi wcieleni do armii w czasie wiosennego poboru nie wezmą udziału w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie), czas służby w ramach zasadniczej służby wojskowej nie zmieni się i będzie trwać jeden rok — podał rosyjski Sztab Generalny. - Pragnę zapewnić poborowych i ich rodziców — wiem, że ten temat jest dziś często dyskutowany — warunki służby zasadniczej pozostają niezmienne. Tak jak poprzednio, będzie to jeden rok — powiedział generał Jewgienij Burdinski. Wiosenny pobór w Rosji rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 15 lipca.



04:33 Moskiewska policja zatrzymała pięcioro niezależnych dziennikarzy (WIDEO)

W środę wieczorem dziennikarka SOTAvision Antonina Faworska została zabrana na przesłuchanie. Wcześniej przebywała w areszcie 10 dni za złożenie kwiatów na grobie Aleksieja Nawalnego. Koleżanki, które spotkały się z nią w areszcie w dniu, kiedy miała zostać zwolniona, również zostały zatrzymane. W czwartek rano policja aresztowała również Ekaterinę Anikiewicz i Konstantina Żarowa z kanału RusNews. Dziennikarz relacjonuje, że podczas zatrzymania został pobity przez policję.

04:29 Nad obwodem biełgorodzkim w nocy strąconych zostało 15 celów powietrznych

Informacje o strąceniu 15 celów powietrznych na podejściu do Biełgorodu przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Z wpisu Gładkowa w serwisie Telegram wynika, że w ostrzale nikt nie ucierpiał. W Biełgorodzie, w czasie ostrzału, w 37 mieszkaniach z okien wyleciały szyby. Odłamki uszkodziły dwa balkony oraz budynek gimnazjum. Uszkodzonych zostało również 12 samochodów.



04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 764. dniu wojny

