05:29 Ukraiński Sztab Generalny publikuje nagranie podsumowujące 763 dzień wojny Rosji z Ukrainą

05:08 Władimir Putin grozi uderzeniami na lotniska w krajach trzecich, z których startowałyby ukraińskie F-16

Prezydent Rosji wyraził przekonanie, że dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16 nie zmieni sytuacji na polu walki na Ukrainie, a Rosjanie „zniszczą te samoloty, tak samo jak niszczą zachodnie czołgi, pojazdy opancerzone i inny sprzęt, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet (takie jak HIMARS — red.)”.

04:42 Około północy Rosjanie ostrzelali Charków

W wyniku ostrzału zniszczona została restauracja w rejonie kijowskim w mieście — podał mer Charkowa, Ihor Terechow.



04:40 W nocy rosyjskie drony zaatakowały Zaporoże

Z wpisu Iwana Fedorowa, gubernatora obwodu zaporoskiego wynika, że atak pociągnął za sobą ofiary. Ich liczby jak dotąd nie podano.



04:38 Siły zbrojne Kanady opublikowały nagranie ze szkolenia ukraińskich wojsk inżynieryjnych

Od 2015 roku instruktorzy wojskowi z Kanady przeszkolili ponad 40 tys. ukraińskich żołnierzy. Po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą, szkolenia z udziałem kanadyjskich instruktorów przeniosły się na poligony w Wielkiej Brytanii, Polsce i Łotwie.



04:35 Lwów otrzyma od Berlina 12 używanych składów tramwajowych

Tramwaje KT4D zostaną przekazane władzom Lwowa za darmo, wraz z częściami zamiennymi do nich. Lwów będzie musiał pokryć koszty transportu, opłat celnych oraz przystosowania tramwajów do innego rozstawu torów we Lwowie. Składy tramwajowe mają trafić do Lwowa do końca maja.



04:31 Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji z wizytą w Korei Północnej

W czasie wizyty w Pjongjangu delegacja przedstawicieli Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, na czele z szefem Służby, Siergiejem Naryszkinem, omawiała kwestię rozwoju współpracy z przedstawicielami wywiadu Korei Północnej — podaje agencja KCNA. Naryszkin spotkał się z północnokoreańskim ministrem bezpieczeństwa państwa.



04:30 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku wpłynęły na Morze Czerwone

Na wodach Morza Czerwonego znajdują się obecnie krążownik rakietowy „Wariag” i fregata „Marszałek Szaposznikow”.



04:27 Wiceminister obrony Rosji honorowym gościem na paradzie wojskowej w Mjanmie

Paradę zorganizowano z okazji 79. rocznicy utworzenia Sił Zbrojnych Mjanmy (Birmy). Wzięło w niej udział 8 tys. żołnierzy, a także sprzęt wojskowy, w tym śmigłowce i samoloty rosyjskiej produkcji (m.in. samoloty MiG-29 i śmigłowce Mi-24, Mi-35 i Mi-17).



04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 763. dniu wojny

