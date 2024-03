Rewolucyjne zmiany w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Znamy plany rządu

W piątek MSWiA przedstawi projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jego główne tezy zaprezentował na konferencji dotyczącej sytuacji mieszkaniowej uchodźców z Ukrainy, organizowanej przez Fundację Leny Grochowskiej, prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za politykę migracyjną. – Chcemy ten system uszczelnić, naprawić go – wyjaśnił minister Duszczyk.

Zmiany zasad finansowania pobytu Ukraińców

Kluczową zmianą będzie likwidacja art. 13 specustawy (a właściwie jej zawieszenie), który mówi o finansowaniu wyżywienia i zakwaterowania Ukraińców (chodzi o stawkę dzienną 40 zł) w małych, prywatnych ośrodkach do dziesięciu osób. Rząd będzie opłacał pobyt Ukraińca wyłącznie w tych miejscach, które mają umowy z wojewodą, a więc są pod kontrolą państwa. Dlaczego? Rządowe analizy wskazują, że system w małych domach się „spatologizował” – są przypadki, że właściciel zabiera uchodźcom paszporty i zmusza ich do darmowej pracy w ośrodku, i według ministra „nie są to sytuacje wyjątkowe”.

W ośrodkach zakwaterowania zbiorowego według danych rządowych mieszka obecnie 39 937 osób, a więc 4,2 proc. uchodźców w Polsce. Duszczyk przyznał, że jest to spora część, która bez wsparcia państwa sobie nie poradzi. – Zastanawiamy się nad kwestiami częściowej odpłatności, bo powstał problem, że to, co należy się obywatelowi Ukrainy w ramach specustawy, a obywatelowi polskiemu nie, jest równoważny. Musimy to wyważyć – podkreślał minister. Chodzi o to, że państwo pomaga np. ukraińskiej uchodźczyni z dziećmi, dając jej dach and głową i wyżywienie, ale takiej ochrony nie gwarantuje polskiej matce.