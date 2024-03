Władimir Putin mówił o tym czy Rosja mogłaby zaatakować Polskę

Putin stwierdził też, że Rosja została „zmuszona do sięgnięcia po inną formę ochrony swoich interesów”, po tym jak niezrealizowano założeń tzw. porozumień mińskich.



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 763. dniu wojny PAP

- Dlatego to kompletny nonsens — możliwość ataku na inne kraje, na Polskę, kraje bałtyckie, nawet Czesi są przerażeni, to nonsens, kolejny sposób zwiedzenia mieszkańców tych krajów i skłonienia ich do poniesienia dodatkowych kosztów, zmuszenia ich do noszenia tego ciężaru na barkach — stwierdził Putin.



Władimir Putin o F-16 przekazanych Ukrainie: Zniszczymy je

Jednocześnie jednak prezydent Rosji ostrzegł, że jeśli przekazane Ukrainie myśliwce F-16 będą startować z lotnisk w krajach trzecich, wówczas „te lotniska staną się uprawnionym celem dla rosyjskiej armii”.



- Oczywiście, jeśli będą używane z lotnisk w krajach trzecich, staną się one uprawnionym celem dla nas, niezależnie od tego, gdzie te lotniska są - podkreślił Putin.