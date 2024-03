Ambasadora Rosji nie ma obecnie w Polsce. Siergiej Andriejew wyjechał

Rosyjski ambasador nie stawił się na wezwanie MSZ

Siergiej Andriejew nie stawił się na wezwanie do MSZ po tym jak rosyjska rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną Polski w czasie niedzielnego ataku Rosji na Ukrainę. Polska chciała zażądać od niego wyjaśnień i przekazać na jego ręce notę protestacyjną.



Andriejew tłumacząc to, że nie stawił się w ambasadzie mówił, że Polska może wysłać notę protestacyjną pocztą. Mówił też, że gdy wcześniej wezwano go do MSZ w sprawie innej rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, nie przedstawiono mu dowodów na to, że do takiego naruszenia doszło.



Rosyjska rakieta miała znajdować się w przestrzeni powietrznej Polski przez 39 sekund. Polska poderwała myśliwce, ale nie zdecydowała się na strącenie rakiety, która była prawdopodobnie rosyjską rakietą manewrującą Ch-101.