Trudne rozmowy Donalda Tuska z premierem Ukrainy. Sojusz i rywalizacja

Napięcie między deklaracją przyjaźni a twardą obroną interesów Polski przebijało też z czwartkowego spotkania w Warszawie. Szmyhal uznał, że musi zwrócić uwagę, jak ważne dla Ukrainy jest utrzymanie swobody przewożenia przez granicę z Polską amunicji, paliw i pomocy humanitarnej – rzecz, zdawałoby się, oczywista wobec egzystencjalnego zagrożenia, przed jakim stoi Ukraina.

– To nie jest nic nowego, że niektórzy chcą sprzedać taniej, niektórzy z tego tytułu mogą mieć problemy – przyznał z kolei Donald Tusk. Jednak niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir zwraca uwagę, że nie ma dowodów, iż to import z Ukrainy doprowadził do załamania cen.

– Dostarczamy 1 proc. konsumowanych w Unii jajek, 2 proc. drobiu – wskazuje jego ukraiński odpowiednik Mykoła Solsky.

To wszystko są sygnały, jak trudnym partnerem będzie Polska w rozmowach o przystąpieniu Ukrainy do UE. Ale i do akcesji naszego sąsiada do NATO Warszawa odnosi się ostrożnie. – Wątpię, żeby opinia publiczna w Polsce była na to gotowa – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” o zaproszeniu Ukrainy do sojuszu szef MSZ Radosław Sikorski.