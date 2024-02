Wsparcie Ukrainy aż do zwycięstwa i zdolność do samodzielnej obrony przez zjednoczoną Europę na wypadek zwycięstwa Donalda Trumpa - to będzie spoiwo łączące od tej pory Warszawę i Berlin. Takie są ustalenia w trakcie rozmów w Berlinie premiera Donalda Tuska i kanclerza Olafa Scholza.