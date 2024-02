Minister w rządzie Donalda Tuska: Nie zaskakuje mnie, że służby Mariusza Kamińskiego inwigilowały Mateusza Morawieckiego

Minister, który towarzyszył Donaldowi Tuskowi w czasie wizyty w Berlinie i Paryżu był pytany jakie są deklaracje po spotkaniach premiera w Paryżu i Berlinie ws. Ukrainy?



Adam Szłapka po spotkaniach w Paryżu i Berlinie: Wsparcie dla Ukrainy będzie niezachwiane

- Oba spotkania przede wszystkim dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego. I oczywiście dotyczyły tego, co jest dziś największym zagrożeniem dla Europy — wojny w Ukrainie. To co na pewno można powiedzieć to to, że wsparcie ze strony UE i poszczególnych państw członkowskich będzie niezachwiane. Jednocześnie wszyscy będziemy starali się wzmocnić potencjał obronny wszystkich państw członkowskich UE i całej Unii — mówił Szłapka.



Czy to oznacza działania na rzecz powołania wspólnej, europejskiej armii?



- Rozmowy na ten temat trwają od bardzo dawna. Tu nie chodzi o to, aby tworzyć alternatywy dla NATO — bo nie ma dziś alternatywy ani dla relacji transatlantyckich, ani dla NATO, ani dla UE. Natomiast z całą pewnością Europa zdaje sobie sprawę, że trzeba potencjał obronny całej Europy zwiększać - odparł.