05:23 21 lutego parlament Rosji zagłosuje nad zawieszeniem udziału kraju w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE

Do OBWE należy 57 państw, w tym USA, Ukraina i Rosja. Organizacja jest sukcesorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zimnowojennej inicjatywy służącej utrzymaniu dialogu między blokiem radzieckim a Zachodem.

05:06 Joe Biden zapewnia, że "nie ugnie się przed rosyjskim dyktatorem"

Biden mówił o tym krytykując wypowiedź byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. - Żaden inny prezydent w naszej historii nigdy nie ugiął się przed rosyjskim dyktatorem. Pozwólcie mi powiedzieć to tak jasno, jak mogę: ja nigdy się nie ugnę - mówił prezydent USA.

04:41 Szef Pentagonu opuścił szpital

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, który przed kilkoma dniami trafił do szpitala w związku z objawami niewydolności pęcherza, został wypisany ze szpitala i wrócił do wykonywania swoich obowiązków. Jeszcze w tym tygodniu Austin ma pojawić się w Pentagonie.



04:40 W nocy Rosjanie dwukrotnie ostrzeliwali Sełydowe, miejscowość w obwodzie donieckim

W wyniku ostrzału jedna osoba została ranna, a władze musiały ewakuować ok. 100 pacjentów ze szpitala, który został ostrzelany przez Rosjan — informuje Borys Fiłatow, gubernator obwodu donieckiego.



04:38 Szefowie dyplomacji USA i Kanady rozmawiali o pomocy dla Ukrainy

Rozmowa miała miejsce przy okazji wizyty szefowej MSZ Kanady, Mélanie Joly, w USA. Z Antonym Blinkenem rozmawiała ona o dalszym wsparciu dla Ukrainy i jej "walki o wolność". Rozmowa dotyczyła też sytuacji w Strefie Gazy.



04:36 W obwodzie kijowskim zarejestrowanych jest ok. 328 tys. uchodźców wewnętrznych

Informacje takie przekazuje szef kijowskiej administracji obwodowej, Rusłan Krawczenko. Uchodźcy wewnętrzni to mieszkańcy innych obwodów Ukrainy, którzy uciekli z domów przed wojną ale nie opuścili granic kraju.



04:29 Rosja wyraża zaniepokojenie co do amerykańskiej broni atomowej

- Zaskakujący jest fakt, że amerykańska tarcza atomowa pęka. Najwyraźniej to skłoniło przewodniczącego komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, Mike'a Rogersa, by napisać do sekretarza obrony (Lloyda) Austina z żądaniem złożenia wyjaśnień przed parlamentarzystami — powiedział zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Michaił Popow. Popow nawiązał przy tym do hospitalizacji Lloyda Austina na przełomie grudnia i stycznia — wówczas przez kilka dni prezydent USA Joe Biden, ani nawet zastępczyni Austina, Kathleen Hicks, nie wiedzieli gdzie znajduje się sekretarz obrony USA. Hicks w momencie, gdy musiała przejąć obowiązki Austina, przebywała na wakacjach w Portoryko. Tymczasem sekretarz obrony w USA odgrywa istotną rolę w procesie decyzyjnym prowadzącym do ewentualnego użycia broni atomowej przez USA. - Generalnie w trudnej i nerwowej wewnętrznej sytuacji politycznej w USA (...), koszt błędu w zarządzaniu, świadomie lub nieświadomie popełniony przez przywódców tego kraju, wzrósł znacząco. A wówczas globalna katastrofa nie będzie odległa — stwierdził Popow.



04:25 W nocy w obwodach biełgorodzkim i kurskim w Rosji ogłoszono alarm rakietowy

Gubernator obwodu kurskiego, Roman Starowojt, ogłosił w nocy alarm rakietowy. Na terenie obwodu słychać było syreny alarmowe. Na swoim kanale w serwisie Telegram Starowojt wzywał osoby przebywające w otwartej przestrzeni, by schronili się „w najbliższym budynku, przejściu podziemnym lub na parkingu”. Również władze obwodu biełgorodzkiego ogłosiły alarm rakietowy.



04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 720. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 720. dniu wojny PAP

