Think tank: Rosja chce egzekwować swoje prawo wobec urzędników państw NATO, w tym Polaków

„Chociaż jest niejasne, czy rosyjski rząd chciał upublicznić umieszczenie przedstawicieli władz państw europejskich na liście poszukiwanych przez MSW przed ujawnieniem informacji przez Mediazonę, może to być częścią działań Rosji stwarzających warunki informacyjne do usprawiedliwienia możliwej przyszłej eskalacji wobec państw NATO w przyszłości” - przestrzega ISW.



Think tank przypomina, że Kreml odwoływał się do narracji związanej z historyczną pamięcią o II wojnie światowej, by usprawiedliwić swoją agresję przeciw Ukrainie.