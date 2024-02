Joe Biden krytykuje wypowiedź Donalda Trumpa. "Zachęca Rosję do najeżdżania sojuszników USA" (WIDEO)

- Na miłość boską, to głupie, to haniebne, to groźne, to nieamerykańskie — podsumował słowa Trumpa Biden.



Prezydent USA apelował też o przyjęcie przez Kongres ustawy pozwalającej na przekazanie dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy dodając, że nieprzyjęcie ustawy byłoby równoznaczne ze wspieraniem prezydenta Rosji, Władimira Putina. Biden stwierdził, że agresja Putina może wykroczyć poza granice Ukrainy.