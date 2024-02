Sankcje jednak działają. Rosyjska flota tankowców nie może załadować ropy

Czytaj więcej Transport Ukraina eksportuje morzem, Rosja też 51 statków skorzystało z nowego korytarza z Ukrainy, wywiozło 4,4 mln ton ładunków, w tym 3,2 mln t zboża — poinformował Jurij Waskow, wiceminister odbudowy i infrastruktury.

Ostatnio Indie wstrzymały dostawy rosyjskiej ropy marki Sokół w związku z trudnościami w ustaleniu płatności. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy łącznie 14 tankowców przewożących rosyjską ropę tej marki do Indii utknęło na morzu na wschód od Singapuru. Prawie połowa z nich zawróciła, zanim dotarła do celu.



- Limit cenowy narzucony przez kraje zachodnie i sankcje nałożone na niektóre rosyjskie przedsiębiorstwa żeglugowe doprowadziły do ​​problemów z dostawami ropy do indyjskich portów — przyznał na początku tego miesiąca indyjski minister ds. ropy naftowej Hardeep Singh Puri.

Stare tankowce wciąż pływają

Wszystkie tankowce, na które nałożono dotychczas sankcje, złamały górny pułap cenowy dla transportowanego surowca.

Istnieje jednak rosyjska tzw. flota cieni - złożona z tankowców bardzo starych i przeznaczonych na złom, które Kreml skupił, by z ich pomocą obejść zachodnie sankcje. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone i Wielka Brytania opublikowały wytyczne przedstawiające bardziej rygorystycznego podejścia i do tego typu statków. Zawierają one polecenia, jak traktować i wyłapywać jednostki z floty cieni.