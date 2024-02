- Nie, myślę, że nie, bo zaatakowanie Polski oznacza zaatakowanie NATO. Tak długo, jak NATO będzie jednością, moim zdaniem oni nie zaatakują żadnego kraju NATO, bo to by oznaczało rozpoczęcie już wojny światowej. Poza tym Rosjanie dobrze wiedzą, że NATO jest silniejsze od nich, a wojna na Ukrainie pokazała, że możliwości militarne Rosji też są ograniczone - odparł.



- Tak długo jak NATO jest silne i jak długo Ameryka będzie liderującym elementem tego Sojuszu to nie zaatakują. Natomiast zobaczymy co się wydarzy w Ameryce, bo to jest obecnie najbardziej niepokojący punkt dotyczący przyszłości NATO i naszego bezpieczeństwa - dodał.



Zdaniem Kwaśniewskiego powrót Donalda Trumpa do Białego Domu osłabiłby bezpieczeństwo Polski.



- To jego wystąpienie w Karolinie Południowej zatrwożyło nawet republikanów. Powiedzieć: nie płacicie 2 proc. PKB na wojsko, to my nie udzielimy wam pomocy, to jest de facto zerwanie artykułu 5, zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Ktoś dobrze powiedział, że NATO to nie jest firma ochroniarska, to jest sojusz, który jest sojuszem wartości, sojuszem świata demokratycznego, w takich kategoriach trzeba na to patrzeć - wyjaśnił.