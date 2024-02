Ukraińscy rolnicy czekają na unijne dotacje

Zdania Kijowa nie podziela ukraiński sektor rolny. Wielu ukraińskich rolników liczy, że przystąpienie do Unii Europejskiej da im dostęp do zakrojonych na szeroką skalę dotacji. A to z kolei pozwoli im zwiększyć zbiory i zapewnić większe dochody. Jednak niektórzy urzędnicy twierdzą, że dotacje te mogą działać przeciwko Ukrainie.

„Myślę, że to jest problem. Dotacje w rolnictwie bardzo często odgrywają złą rolę, gdy stają się środkiem przeciwbólowym i ludzie się do nich przyzwyczajają” – przekonuje ukraiński urzędnik. Jego zdaniem „żyjąc w systemie dopłat, jesteś z nimi związany. Jeśli masz dotację do marchwi, to będziesz sadził tylko marchew" .

Kiedy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej?

W czerwcu 2022 r Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Od tego momentu Ukraina musi wdrożyć wszystkie siedem zaleceń Komisji Europejskiej, sformułowanych po uzyskaniu przez Ukrainę statusu kraju kandydującego.

Do marca 2024 r - a więc do rozpoczęcia negocjacji, konieczne jest praktyczne wdrożenie szeregu ustaw i wykazanie postępu w walce z korupcją. Dlatego za dobrowolnym odejściem od dopłat rolnych może się kryć także zupełnie inny powód.

Ukraińskie rolnictwo jest opanowane przez system oligarchiczny, gdzie kluczową rolę grają wieloletnie powiązania i korupcja. Ani urzędnikom, ani oligarchom nie jest potrzebny unijny system ścisłej kontroli rolniczych dopłat.