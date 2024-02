Czytaj więcej Biura Podróży „Raport podróżnika”. Rok 2023 jednym z najlepszych dla biur podróży Więcej turystów, wzrost kosztów wypoczynku dużo mniejszy od inflacji, niemal rekordowo dużo wczesnych rezerwacji i rekordowo mała sprzedaż last minute - to wnioski z „Raportu podróżnika”, przygotowanego przez Travelplanet.pl.

Wojnę bardzo mocno odczuły firmy turystyczne, przez co suma podatków, które odprowadzały one do ukraińskiego budżetu, zmniejszyła się o 31 proc. Jednak sektor turystyczny nadal funkcjonuje, a Ukraińcy w dalszym ciągu podróżują po kraju. Podała też przykład Karpat, gdzie ruch turystyczny powraca do przedwojennego poziomu.