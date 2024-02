Kto kupi ukraińskie banki? Zainteresowany węgierski sponsor rosyjskiej wojny

O sprawie napisała ukraińska „Ekonomiczna Prawda” (EP). Dwóch rozmówców gazety potwierdziło, że zagraniczne grupy bankowe są zainteresowane prywatyzacją dwóch banków państwowych – Sense Bank i Ukrgasbank. Wśród potencjalnych nabywców ubiegających się o Sense jest węgierska spółka OTP, która działa też na rynku ukraińskim. Ukraińska filia OTP nie komentuje sprawy, podobnie jak ukraińskie władze.

Węgierski bank kocha Rosję

Jeśli transakcja dojdzie do skutku i nastąpi połączenie ukraińskiego OTP z Sense, nowy bank może stać się czwartym co do wielkości bankiem na Ukrainie pod względem aktywów netto, ustępując jedynie Privatbankowi, Oschadbankowi i Ukreximbankowi.

Potencjalna sprzedaż Sense Banku Węgrom wydaje się jednak mało prawdopodobna. OTP nadal działa w Rosji umożliwiając rosyjskim firmom i reżimowi transakcje ze światem. Zasila w ten sposób wojenną kasę Kremla.

W 2023 r Ukraina umieściła OTP na liście firm sponsorujących wojnę. W październiku 2023 roku bank został skreślony z tej listy pod naciskiem Budapesztu. Rząd Orbana zaszantażował Kijów: w zamian za skreślenie z listy hańby, Węgry obiecały odblokowanie Ukrainie alokacji 500 mln euro z unijnego funduszu wojennego.