06:16 Partia rządząca Gruzją nie poparła uchwały PACE uznającej Rosję za dyktaturę

Partia rządząca Gruzją zdecydowała się nie głosować w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) za uchwałą uznającą Rosję za dyktaturę i wzywającą do nieuznawania Władimira Putina za prawowitego prezydenta po wygaśnięciu jego obecnej kadencji - podaje dziennik „Echo Kaukazu”.

Za uchwałą głosował jedynie przedstawiciel opozycji Obywatelskiej Ketewan Turazaszwili, natomiast w głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele rządzącej partii Gruzińskie Marzenie.

Wiosną 2023 roku przedstawiciele gruzińskiej delegacji do PACE zdecydowali się nie głosować za uchwałą w sprawie uprowadzeń ukraińskich dzieci przez Rosję.

06:09 Rosja twierdzi, że w ciągu nocy zestrzelono 27 dronów

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało za pośrednictwem swojego kanału na Telegramie, że 15 października w nocy nad obwodami biełgorodzkim i kurskim jego siły zestrzeliły 27 ukraińskich dronów.

Obwód kurski graniczy z obwodem sumskim na Ukrainie, natomiast obwód białogrodzki od południa i zachodu z obwodami ługańskim, charkowskim i sumskim Ukrainy.

05:58 Od lipca Rosja zniszczyła 300 000 ton ukraińskiego zboża

Po odstąpieniu od umowy zbożowej Rosja przeprowadziła 17 masowych ataków, niszcząc 300 000 ton zboża, powiedział wicepremier Ukrainy ds. Restauracji Ołeksandr Kubrakow.

Jednocześnie 25 statków wpłynęło do utworzonego przez Ukrainę tymczasowego korytarza do załadunku, a 21 statków wykorzystało go do eksportu.

05:41 Finlandia rozważa wprowadzenie przepisów ograniczających Rosjanom dostęp do niektórych transakcji na rynku nieruchomości

Finlandia rozważa kilka inicjatyw legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem, w tym ograniczenie Rosjanom dostępu do niektórych transakcji na rynku nieruchomości, powiedział 14 października fiński minister obrony Antti Hakkanen dziennikowi Helsingin Sanomat.

„Ponownie rozważana jest ocena transakcji na rynku nieruchomości przez kraje spoza EOG (w tym m.in. Rosjan i Chińczyków). Zimą zostanie rozważony całkowity zakaz tych transakcji lub istotne dodatkowe ograniczenia” – powiedział Hakkanen.

Szczególne sytuacje, w których transakcje te mogłyby być dozwolone, zostałyby określone w ustawodawstwie.

05:30 WSJ: Palestyna otrzymała fundusze z sankcjonowanej rosyjskiej giełdy kryptowalut

Jak donosi 13 października „Wall Street Journal”, palestyńska grupa bojowników Islamski Dżihad otrzymała część płatności w wysokości 93 milionów dolarów za pośrednictwem objętej sankcjami rosyjskiej firmy zajmującej się giełdą kryptowalut Garantex.

Źródła twierdzą, że Hamas prawdopodobnie wykorzystał podobny system finansowania w celu ukrycia swoich transakcji i uniknięcia sankcji.

Klienci Garantex w Rosji mogą wpłacić gotówkę w rublach, a następnie otrzymać jej równowartość w kryptowalucie, którą następnie można wypłacić za granicę w obcej walucie, skutecznie ukrywając pochodzenie środków. Według raportów WSJ istnieje „niewiele możliwych do prześledzenia zapisów transakcji”, co utrudnia międzynarodowym organom regulacyjnym zajmującym się przestępczością finansową rozprawienie się z takimi giełdami.

Po tym, jak Departament Skarbu USA nałożył sankcje na ponad 80 proc. rosyjskiego sektora bankowego w następstwie inwazji na pełną skalę, kryptowaluty stały się jednym z głównych sposobów przesyłania pieniędzy przez Rosjan w zagranicznych bankach. Luki w egzekwowaniu przepisów stwarzają również możliwości finansowania swoich działań grupom terrorystycznym, takim jak Hamas czy Islamski Dżihad.

05:17 W sobotę wojska rosyjskie ostrzelały pięć gmin obwodu sumskiego

W sobotę okupanci ostrzelali pięć gmin obwodu sumskiego przy użyciu artylerii, moździerzy i bezzałogowych statków powietrznych, w wyniku czego odnotowano 92 eksplozje – podaje w podsumowaniu obwodowa administracja wojskowa w raporcie z godziny 21:00.



05:10 Jedna trzecia terytorium Ukrainy zaminowana

Miny i niewybuchy pochodzące z wojny rosyjskiej sprawiły, że prawie jedna trzecia terytorium Ukrainy jest niebezpieczna - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu.