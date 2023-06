06:14 W Serbii odwołano ministra gospodarki

Minister gospodarki Rade Basta , który wzywał do nałożenia sankcji na Rosję, stracił stanowisko.



06:09 Na Białorusi stacjonuje blisko 1500 żołnierzy rosyjskich

- Nie odnotowujemy faktu, że Rosja ma na terytorium Białorusi wystarczające siły, aby przeprowadzić ponowną inwazję na terytorium Ukrainy z tego kierunku - powiedział Andrij Demczenko, rzecznik Państwowej Straży Graniczne.

- Na początku tego roku i pod koniec ubiegłego roku liczba rosyjskiego personelu wojskowego na terytorium Białorusi wynosiła około 10 000-11 000. W tej chwili obserwujemy tę liczbę na poziomie 1500 żołnierzy - dodał rzecznik.



06:03 Zełenski odwołał ambasadora Ukrainy na Białorusi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o odwołaniu Jehora Kizima ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Ukrainy w Republice Białorusi.

Kizim został mianowany ambasadorem Ukrainy na Białorusi 20 lutego 2017 roku. 18 kwietnia 2023 roku został wezwany do Kijowa na konsultacje w związku z nieprzyjaznym aktem Republiki Białoruś mającym na celu wsparcie agresora Rosji Federacja.

06:00 Komisarz UE: Wojna główną przeszkodą w przygotowaniach Ukrainy do członkostwa w UE

- Największą przeszkodą jest wojna, sama wojna - powiedział Olivér Várhelyi, europejski Komisarz ds. Rozszerzenia, tłumacząc drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że na wojnie giną ludzie, jest to też „atak na gospodarkę i infrastrukturę, atak na samo istnienie kraju”. - Kiedy więc ta wojna się skończy, to oczywiście wszystkie procesy przygotowań do członkostwa zostaną przyspieszone - zapewnił węgierski komisarz.

05:56 Jest rezolucja PACE ws. startu Rosjan na igrzyskach

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) przyjęło rezolucję zalecającą Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu niedopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku, nawet pod neutralną flagą. „Taki zakaz może jedynie wzmocnić i promować wartościowe cele pokoju i równości ucieleśnione przez Ruch Olimpijski i ogólnie sport. Nie osłabia to ani nie podważa niezależności i wartości sportu” – czytamy w dokumencie PACE.

Zgromadzenie podkreśliło, że wykluczając sportowców z państw agresorów, MKOl zademonstruje swoje przywiązanie do wartości igrzysk olimpijskich, będzie promować poszukiwanie pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów i wyśle ​​​​jasny sygnał rządom Rosji i Białorusi, że ich działania mają konsekwencje i że społeczność międzynarodowa solidaryzuje się z Ukrainą.

05:51 Gen. Skrzypczak: Rosyjska obrona jak operacja „Cytadela” przeciw Niemcom

Według Waldemara Skrzypczaka Ukraińcy dotąd nie przełamali rosyjskich pozycji obronnych.

05:45 Relację z czwartkowych wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 484 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że ukraińska armia naciera na południu Ukrainy i broni się na wschodzie kraju.