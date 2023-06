Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 484 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że ukraińska armia naciera na południu Ukrainy i broni się na wschodzie kraju.

Generał w rozmowie z fronda.pl ocenił, że „sytuacja na froncie jest bardzo skomplikowana i na pewno nie jest ona po myśli tych, którzy cały czas popierają Ukrainę”. - Wynika to z faktu, że Rosjanie próbują przejąć inicjatywę operacyjną na północy Ukrainy, stwarzając tym samym poważne zagrożenie na tamtych terenach, to po pierwsze. Po drugie natomiast, te działania ukraińskich wojsk, które mają miejsce na południu, na kierunku zaporoskim, pomimo dwóch tygodni, nie przyniosły Ukraińcom sukcesów. To, czym Ukraińcy się chwalą, to są sukcesy bardzo umiarkowane, które nie rokują rozwinięcia operacji - tłumaczył.

Według Waldemara Skrzypczaka Ukraińcy dotąd nie przełamali rosyjskich pozycji obronnych. - I dopóki tego nie zrobią, to nie nastąpi żaden przełom. Ukraińcy chyba to już zrozumieli, że na razie nie dadzą rady przełamać rosyjskiej obrony - stwierdził, zauważając, że „Rosja przygotowała obronę tak samo, jak zrobiła to Niemcom podczas operacji »Cytadela« na Łuku Kurskim w trakcie II wojny światowej”. - Ta obrona jest tak twarda. My przed tym Ukraińców przestrzegaliśmy i to się potwierdziło - podkreślił.

Gen. Skrzypczak: Działania zaczepne Rosjan na dwóch kierunkach

Były dowódca Wojsk Lądowych zwrócił uwagę, że „armia rosyjska prowadzi w tej chwili działania bojowe zaczepne na północy i chcą wyrzucić Ukraińców za rzekę Oskoł”. - Ona przebiega na wschód od Charkowa. Ukraińcy ją pokonali 11 września ubiegłego roku w ramach swojej ofensywy. Tam właśnie ostro atakują Rosjanie i Ukraińcy mają problemy z zatrzymaniem tych ataków. To nie jest kontrofensywa rosyjska, ale działania zaczepne na dwóch kierunkach. Rosjanie tam właśnie stwarzają poważne problemy Ukraińcom z zatrzymaniem frontu - tłumaczył.