Jewgienij Prigożyn oskarża rosyjskie dowództwo wojskowe o zbombardowanie Grupy Wagnera. Zapowiada odwet

Prigożyn opublikował na Telegramie nagranie wideo, twierdząc, że pokazuje ono rosyjski atak na obóz na Ukrainie, należący do wagnerowców. W kolejnych nagraniach audio oskarża o przeprowadzenie ataku rosyjskie ministerstwo obrony. - Zginęła ogromna liczba naszych bojowników, naszych towarzyszy broni. Zadecydujemy, jak zareagować na to okrucieństwo. Następny krok należy do nas! - krzyczy w nagraniu.



Szef grupy Wagner zapowiedział też rozpoczęcie „eliminacji zła pod postacią dowództwa wojskowego kraju”. - Zaniedbują życie żołnierzy. Zapomnieli co znaczy sprawiedliwość, a my ją przywrócimy! - ostrzega Prigożyn i otwarcie wzywa do wypowiedzenia posłuszeństwa rosyjskim władzom.

- Jest nas 25 tysięcy i będziemy zastanawiać się, dlaczego w kraju panuje chaos. Wszyscy, którzy chcą, mogą się przyłączyć. Musimy zakończyć ten bałagan - dodaje „kucharz Putina” i zapowiada rozprawienie się ze „zdrajcami” na szczycie, zanim wróci na linię frontu.