05:48 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: 44 rosyjskie ataki powietrzne w ciągu doby

Ukraiński Sztab Generalny podaje, że minionej nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak powietrzny z użyciem dronów-kamikadze na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby Rosja miała przeprowadzić 44 uderzenia z powietrza na Ukrainę, w tym z użyciem sześciu dronów-kamikadze Shahed (wszystkie miały zostać strącone przed uderzeniem w cele). Ponadto rosyjska artyleria i wojska rakietowe 47 razy ostrzelały cele na Ukrainie.



05:27 Kontrofensywa Ukrainy: Ukraina naciera na południu, Rosjanie atakują na wschodzie

Najnowsze informacje wskazują na rosyjskie działania ofensywne w rejonie Bachmutu, Awdijiwki i Łymanu w obwodzie donieckim, a także rosnącą presję na ukraińską armię w rejonie Kupiańska.

05:05 Resort obrony Rosji podpisał kontrakty z kolejnymi formacjami ochotniczymi walczącymi na Ukrainie

Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że ponad 20 formacji ochotniczych, biorących udział w wojnie na Ukrainie, podpisało z nim kontrakty. Na początku czerwca minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu podjął decyzję, że wszystkie formacje ochotnicze biorące udział w wojnie na Ukrainie muszą podpisać kontrakty z resortem obrony Rosji do 1 lipca.



04:35 Zełenski o sytuacji na froncie: Na południu nacieramy, na wschodzie się bronimy

- Zacięte bitwy. Na południu - niszczymy wroga. Na kierunku donieckim - niszczymy wroga. Na kierunku kupiańskim - cokolwiek rosyjscy terroryści tam planują, zniszczymy wroga - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Na południu nacieramy. Dziękuję wam, wojownicy. Na wschodzie, nasza obrona się wzmacnia. A ja jestem szczególnie wdzięczny, chłopcy, za każdy strącony rosyjski śmigłowiec - dodał.



04:34 W nocy Rosjanie ostrzeliwali Charków

O ostrzale informowała na swoim kanale w serwisie Telegram charkowska policja.



04:31 W nocy w Krzywym Rogu rozległy się eksplozje

Stojący na czele wojskowej administracji miasta, Ołeksandr Wikuł, poinformował o ostrzale miasta z rejonu Morza Azowskiego. Wcześniej pojawiły się informacje, że strategiczne rosyjskie bombowce Tu-22M3 wystrzeliły pociski Ch-22 w stronę Ukrainy.



04:29 USA przekażą 8,2 mln dol. Czechom w związku z przyjęciem przez nich uchodźców z Ukrainy

Informacje takie przekazuje czeskie radio, powołując się na ambasadę USA w Pradze. Pieniądze trafią m.in. do organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy w Czechach.



04:24 Eksplozja gazu w bloku mieszkalnym w Kijowie

Witalij Kliczko, mer Kijowa, poinformował, że w wyniku eksplozji w 16-piętrowym budynku mieszkalnym w Kijowie, w rejonie dniprowskim, ranne zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala. W budynku wybuchł pożar. Przyczyny eksplozji są obecnie ustalane, ale wstępnie wskazuje się na wyciek gazu. Z budynku ewakuowano 18 osób. Do eksplozji doszło ok. 4 nad ranem.



04:23 Minister obrony Wielkiej Brytanii nie zostanie nowym sekretarzem generalnym NATO

Ben Wallace, w rozmowie z "The Economist" oświadczył, że nie zostanie następcą Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Wallace mówi, że USA chcą, aby Stoltenberg nadal sprawował tę funkcję.

04:18 Władimir Putin spotka się w czwartek z premierem Kataru

Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, premier Kataru, przebywa od środy z wizytą w Rosji. W czwartek spotka się z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. W środę al-Thani rozmawiał z premierem Rosji, Michaiłem Miszustinem. Rozmowa dotyczyła współpracy dwustronnej w dziedzinie energetyki, dostaw żywności i transportu. Premier Kataru poruszył też temat sytuacji na Ukrainie.



