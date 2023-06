Czy kobieta stanie na czele NATO?

Spekulacje na temat tego, kto może zastąpić Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO trwają od miesięcy.

Media informowały wcześniej, że wiele państw Sojuszu chciałoby, aby po raz pierwszy stanowisko to objęła kobieta. Wśród kandydatek wymieniano premier Estonii, Kaję Kallas i premier Danii, Mette Frederiksen. W przypadku tej pierwszej obawy wzbudzała jednak jastrzębia postawa Estonii wobec Rosji, co budzi obawy w związku z możliwością doprowadzenia do bezpośredniej konfrontacji między Sojuszem a Rosją. W przypadku drugiej problemem miał być fakt, że wydatki Danii na obronność są znacznie niższe niż postulowane przez NATO 2 proc. PKB, a także to, że jej odejście ze stanowiska premiera mogłoby doprowadzić do upadku koalicji rządzącej w Danii.

Na giełdzie nazwisk pojawiała się też szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wspomniany wcześniej Rutte oraz minister finansów i wicepremier Kanady, Chrystia Freeland.