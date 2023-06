Rosja tworzy rezerwową armię. Siergiej Szojgu melduje Władimirowi Putinowi o postępach

Na spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa FR Szojgu podał, że średnio dziennie 1336 osób rozpoczyna służbę kontraktową w rosyjskim wojsku. - Faktycznie codziennie przybywa nam jeden pułk - mówił.

- Aktywnie tworzymy rezerwy, zarówno pod względem sprzętu, jak i personelu. Do tej pory 114 000 osób zostało zwerbowanych na podstawie bezpośredniego kontraktu, plus 52 000 to ochotnicy - oświadczył minister obrony Rosji.

Szojgu o ofensywie Ukrainy: Ukraińskie Siły Zbrojne ponoszą ciężkie straty

Szojgu odniósł się też do wojny Rosji z Ukrainą, którą Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową". Minister mówił, że Siły Zbrojne Ukrainy "mimo ciężkich strat w sprzęcie i ludziach" mają jeszcze siły do "prowadzenia dalszych działań ofensywnych", do których się przygotowują.

Szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony wyraził pogląd, że broń produkcji zachodniej, która została i będzie dostarczona Siłom Zbrojnym Ukrainy "nie wpłynie znacząco na prowadzenie działań wojennych". Według Szojgu, znaczna liczba przekazywanych Ukrainie pojazdów wojskowych to sprzęt "minionej generacji". - Nie widzimy żadnych zagrożeń - przekonywał na spotkaniu z Putinem Szojgu.