Turecki bank centralny zdecydował na podniesienie stop procentowych pierwszy raz od 27 miesięcy. Główna stopa powędrowała w górę z poziomu 8,5 do aż 15 proc., co mimo wszystko jest poniżej prognoz analityków. Ankietowani przez Bloomberga eksperci prognozowali podwyżkę do 20 proc.