Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 484 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że ukraińska armia naciera na południu Ukrainy i broni się na wschodzie kraju.

Zełenski w nagraniu, umieszczonym na Twitterze i w serwisie Telegram oświadczył, że wywiad ukraiński i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdobyły informacje, z których wynika, że Rosjanie mogą dopuścić się aktu terroru wobec Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa: Pod kontrolą Rosjan i pod ostrzałem

Elektrownia, znajdująca się w Enerhodarze, to największa w Europie elektrownia jądrowa (na jej terenie znajduje się sześć reaktorów). Od marca 2022 roku jest okupowana przez Rosjan. W czasie walk w rejonie Enerhodaru doszło do ostrzału elektrowni. W kolejnych miesiącach Ukraina oskarżała Rosję o militaryzację elektrowni, umieszczanie na jej terenie wojsk, zestawów uzbrojenia i amunicji, a Rosjanie oskarżali Ukrainę o ostrzeliwanie elektrowni (Ukraińcy twierdzili z kolei, że to sami Rosjanie prowadzą ostrzał).

Obawy o bezpieczeństwo elektrowni w Enerhodarze sygnalizowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.