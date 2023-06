05:22 Premier Indii o stanowisku swojego kraju ws. wojny na Ukrainie: Naszym priorytetem jest pokój

Narendra Modi, premier Indii, przebywający z wizytą w USA, pytany przez "Wall Street Journal" o krytykę stanowiska Indii ws. wojny na Ukrainie i powstrzymywanie się Delhi od potępienia rosyjskiej agresji odparł, że "nie sądzi, by taki punkt widzenia był szeroko rozpowszechniony w USA" i dodał, że priorytetem Indii jest pokój.



05:18 W obwodzie chmielnickim rozległy się eksplozje

Wcześniej na części Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.



04:57 Pentagon przyznaje, że doszło do błędnych szacunków wartości pomocy wojskowej dla Ukrainy

Wartość pomocy została przeszacowana o 6,2 mld dolarów.

04:33 Zełenski: Okupanci nie mają szans pozostać gdziekolwiek na ukraińskiej ziemi

- Nie ma tu miejsca dla morderców i terrorystów i nie będzie - oświadczył w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Teraz nasi wojownicy na południu i wschodzie bardzo aktywnie niszczą wroga, fizycznie oczyszczają Ukrainę. To będzie trwać w przyszłości - dodał.



04:30 W nocy w pięciu obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Syreny alarmowe rozległy się w obwodach sumskim, kijowskim, połtawskim, czerkaskim i kirowohradzkim. Alarm ma związek z wysłaniem przeciwko celom na Ukrainie dronów-kamikadze.



04:26 Niemcy będą mieć nowego ambasadora w Rosji

Alexander Graf Lambsdorff, obecnie wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej FDP, zostanie nowym niemieckim ambasadorem w Rosji. Rzecznik niemieckiego MSZ poinformował, że strona niemiecka uzyskała zgodę Rosji (agrément) na objęcie przez Lambsdorffa stanowiska niemieckiego ambasadora w Federacji Rosyjskiej. Swoją misję dyplomatyczną ma rozpocząć latem. Na stanowisku ambasadora w Rosji zastąpi Gézę Andreasa von Geyra.

04:22 Koncern Raytheon uzyskał kontrakt od Pentagonu na produkcję pocisków powietrze-powietrze m.in. dla Ukrainy

Raytheon, w ramach wartego 1,15 mld kontraktu zawartego z koncernem przez Pentagon, ma wyprodukować pociski kierowane średniego zasięgu powietrze-powietrze AMRAAM, które trafią do armii USA, a także do Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Kanady, Finlandii, Węgier, Włoch, Japonii, Holandii, Norwegii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz na Ukrainę. Za granicę mają trafić pociski, których wartość wynosi 39 proc. wartości kontraktu. Kontrakt ma zostać zrealizowany do 31 stycznia 2027 roku.



04:18 Dwie rosyjskie korwety ćwiczyły zwalczanie okrętów podwodnych na Morzu Południowochińskim

O ćwiczeniach poinformowała rosyjska Flota Pacyfiku. W ćwiczeniach brały udział korwety "Gromkij" i "Sowierszcziennyj". Załogi korwet ćwiczyły wykrywanie okrętów podwodnych. Ponadto marynarze na obu okrętach przechodzili szkolenie z obrony przed sabotażem.



04:17 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: