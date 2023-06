Wojna w Ukrainie. Woda opada, front zastyga

Decydujący cios w magazyny w Rykowem

Walka o zupełnie innym znaczeniu toczy się ponad okopami. W ciągu kilku dni Ukraińcy uderzeniami rakietowymi zniszczyli kilka rosyjskich składów z amunicją. Wydaje się, że jeden cios był wyjątkowo bolesny dla rosyjskiej armii i będzie miał wpływ na dalszy przebieg całej wojny.

„Sądząc z wielkości eksplozji i jej długości (ponad sześć godzin), pocisk Storm Shadow trafił rosyjskie magazyny amunicji przeznaczone dla całego frontu w Ukrainie” – jeden z amerykańskich analityków opisał skutki ukraińskiego ataku na ogromne, rosyjskie magazyny z amunicją w miejscowości Rykowe, leżącej ponad 110 km od linii frontu i zaledwie 15 km od wybrzeża Morza Azowskiego.

„Zniknęły nawet fundamenty budynków, w których składowano amunicję. Zniknęły również linie kolejowe przez całe centrum miejscowości” – sądzi Amerykanin.

„Zastąpienie ich zasobów jest logistyczną katastrofą. W ciągu tygodnia, do dziesięciu dni Rosjanom zacznie brakować amunicji artyleryjskiej i rakietowej, jeśli będą ją zużywali w dotychczasowym tempie. Myślę, że zmniejszą jej zużycie natychmiast o połowę, i znów o połowę po tygodniu (by nie zostać w ogóle bez pocisków do armat)” – pisze analityk.

Nim zostaną odbudowane linie zaopatrzeniowe, „większość terytorium południowej Ukrainy może zostać utracona (przez Rosjan)”. Nie jest nawet pewne, czy uda im się utrzymać „trzecią (ostatnią) linię obrony (w stepach zaporoskich)”, ponieważ przy jej obronie liczono właśnie na dostawy z magazynów, które przestały istnieć. „(Linie obrony) rozpadną się po trzech tygodniach. (…) Tak wygląda plan ofensywy ukraińskiego dowództwa” – podsumowuje.