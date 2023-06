Łotewski polityk zaznaczył też, że jego kraj oprócz pomocy humanitarnej i finansowej zapewnia szkolenie dla ok. 3 tys. personelu wojskowego, wsparcie dronami i amunicją.

- Moje przesłanie jest proste: jeśli mały kraj, taki jak Łotwa, może wydać 1,3 proc. swojego PKB, to wszyscy inni też mogą - mówił Karinš. - Nie jesteśmy najbogatszym narodem, ale jest to możliwe, a jako polityk mogę powiedzieć, że jest to również przydatne z politycznego punktu widzenia. Im więcej pomagasz, tym wyższe są twoje oceny – dodał premier.



Powiedział też, że partnerzy Ukrainy powinni znaleźć sposób na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy.