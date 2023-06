Andrzej Duda: Rosja jak dzikie zwierzę. Dmitrij Miedwiediew reaguje

„W XVIII wieku ta kreatura zostałaby po prostu przywiezione na Plac Czerwony i surowo stracona przez poćwiartowanie. Ale jesteśmy humanistami. Zemścijmy się inaczej” - stwierdził Miedwiediew, .

Dmitrij Miedwiediew stara się wrócić do łask Władimira Putina

Według plotek krążących po Moskwie co najmniej od trzech lat były polityk, z którym wiązano nadzieje na „odwilż” (gdy był prezydentem kraju od 2008 do 2012) znacznie nadużywa alkoholu (głównie ulubionej whisky), co jakoby dodaje ostrości jego wypowiedziom.

Komentatorzy rosyjskiej polityki twierdzą, że to z powodu alkoholu Miedwiediew tworzy coraz bardziej ekstrawaganckie wpisy w sieciach społecznościowych, od „państw zgwałconych przez władców ciemności”, poprzez „zaplutych i obślinionych lokajów” po nawoływanie do walki z Iblisami (Iblis to w islamie przywódca diabłów). Inni zwracają uwagę, że Miedwiediew chciałby wrócić ze swego zesłania w kremlowskiej Radzie Bezpieczeństwa do bieżącej polityki, a jego wpisy są skierowane do jednego widza – Władimira Putina.