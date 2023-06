"Czas stracony na przekonywaniu naszych partnerów do dostarczenia niezbędnej broni znajduje odzwierciedlenie w budowanych w tym okresie specyficznych rosyjskich fortyfikacjach, głęboko przekopanej linii obrony i systemie pól minowych" - pisze doradca



Dodaje też, że „przełamanie frontu rosyjskiego wymaga dziś rozsądnego i wyważonego podejścia", bo życie żołnierza jest dziś najważniejszą wartością dla Ukrainy”.

Dlatego dowództwo skupia się na szkoleniu żołnierzy, a nie na "kibicach na trybunach" - pisze Mychajło Podolak.

Spowolnienie kontrofensywy

Spowolnienie ukraińskiej kontrofensywy ma co najmniej kilka przyczyn.

Jedną z nich jest powódź która po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce zatopiła część obwodu chersońskiego.

Kolejnym - niedotrzymane obietnice dostaw broni lub ich opóźnienie. Jak pisał ostatnio dziennik "The New York Times", około jedna trzecia przekazanego Ukrainie sprzętu jest w ciągłej naprawie, ponieważ jego stan nie kwalifikował go do udziału w walkach.