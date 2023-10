Miliony dolarów na lodzie

– Podpisanie kontraktu z Connorem to ogromny krok w budowaniu nowych fundamentów dla naszej organizacji. Jesteśmy podekscytowani, widząc, jak się rozwija, i liczymy, że odegra dużą rolę w prowadzeniu zespołu przez lata – mówi dyrektor generalny Blackhawks Kyle Davidson. Można mu wierzyć, bo tak to właśnie w największych amerykańskich ligach wygląda: po dołączeniu młodej gwiazdy z draftu buduje się wokół niej zespół, choć oczywiście zdarzają się nieliczne wyjątki od tej reguły. Blackhawks sami mają takie doświadczenie za sobą – w 2007 roku do klubu dołączył Patrick Kane, który przyczynił się do zdobycia przez nich trzykrotnie Pucharu Stanleya w latach 2010–2015.

Najważniejszy jest rynek

Blackhawks mają z czego płacić, klub z Chicago jest w ścisłej czołówce najbogatszych organizacji NHL. „Forbes” pod koniec ubiegłego roku informował, że średnia wartość klubu z tej ligi to 1,03 mld dol., co oznacza, że po raz pierwszy przekroczono próg miliarda dol. Najbardziej wartościowym klubem są New York Rangers, których wartość oszacowano na 2,2 mld dol. Barierę 2 mld przekroczyli także Toronto Maple Leafs, a kolejne miejsca zajmowały Montreal Canadiens oraz właśnie Blackhawks. Ich wyceniono na 1,6 mld dol. Klub od wielu lat jest w rękach rodziny Wirtzów, która zbiła majątek, działając w branży alkoholowej. W lipcu, w wieku 70 lat, zmarł Rocky Wirtz, który odbudował potęgę Blackhawks. Sportowy biznes przejął jego syn Danny.

Czołówka najbogatszych nie dziwi, bo to drużyny z dużych rynków. Niezależnie od tego, jak radzą sobie w sportowej rywalizacji, nie tracą na wartości. Tak samo jest w innych dyscyplinach – koszykarscy New York Knicks są zawsze w czołówce podobnych zestawień, nawet jeśli nie idzie im zbyt dobrze (czyli dość często), podobnie jak Dallas Cowboys w futbolu amerykańskim. Nawiasem mówiąc – to właśnie Cowboys są obecnie najbardziej wartościowym klubem świata (ponad 9 mld dol). Najbogatsi z NHL nie łapią się tymczasem nawet do pierwszej dziesiątki.

Historia zobowiązuje

Generalnie – jak przekonują eksperci „Forbesa” – w NHL panuje finansowy optymizm, do którego skłaniają między innymi umowy telewizyjne z ESPN oraz TNT, znacznie korzystniejsze niż poprzednia z NBC. Liga zapewniła sobie z tytułu nowego kontraktu 650 mln dol. rocznie przez siedem lat. NHL cieszy się ciągle dużym zainteresowaniem, choć konkurencja jest ogromna. NFL, czyli liga futbolu amerykańskiego, jest właściwie poza konkurencją, koszykarska NBA też ma się bardzo dobrze, obrońcy amerykańskiej tradycji wybierają baseballową MLB, a jakby tego było mało, coraz bardziej rozpycha się na rynku piłka nożna, czyli MLS z Miami z Leo Messim. Rywalizacja jest więc spora, a taki talent jak Bedard to dla hokeja wręcz gwiazdka z nieba.

Nawet tak utalentowany napastnik nie poprowadzi raczej słabej drużyny z Chicago do sukcesów już w pierwszym sezonie, ale bez wątpienia sprawi, że będzie co oglądać. Wśród faworytów są inni. Silny zespół mają Edmonton Oilers, których gwiazdą jest wspomniany już McDavid. Ich triumf byłby wyjątkowym wydarzeniem, skoro drużyna z Kanady nie wygrała w lidze od 1993 roku, kiedy Puchar Stanleya wznieśli hokeiści Montreal Canadiens. Obecnie w stawce 32 zespołów jest tylko siedem kanadyjskich, a wysoko ocenia się również szanse Toronto Maple Leafs.

Tytułu bronią Vegas Golden Knights, którzy dokonali niemal nieprawdopodobnego, bo wdarli się na szczyt zaledwie po kilku latach istnienia – powstali w 2017 roku. Ich sportowy, ale i biznesowy sukces jest godny podziwu. Hokejowe tradycje w Chicago są nieporównywalne z tymi w Vegas, bo klub był w tzw. Original Six, czyli szóstce drużyn, które występowały w NHL przez 25 lat, od sezonu 1942–1943 aż do powiększenia ligi. Nie tylko historia, ale także sportowe marzenia oraz aspiracje są większe od tego, co ostatnio prezentowała drużyna. Bedard ma pomóc je zrealizować.