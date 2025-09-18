Aktualizacja: 18.09.2025 05:28 Publikacja: 18.09.2025 05:06
Upadłość konsumencka nie przeszkadza w karierze w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu
Foto: AdobeStock
„Pan Marcin Poniedziałek to doświadczony menedżer, który zdobył swoje kompetencje w branżach FMCG, technicznej, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Jest magistrem ekonomii z bogatym doświadczeniem zawodowym, obejmującym m.in. stanowiska dyrektora korporacyjnego rynku nowoczesnego i tradycyjnego, dyrektora operacyjnego spółki produkcyjnej, dyrektora sprzedaży i marketingu, a także prezesa zarządu spółki produkcyjnej. W wieku 27 lat został menedżerem działu sprzedaży w dużej korporacji, a następnie przeprowadził reorganizację działu handlowego, która została skutecznie wdrożona. Posiada również doświadczenie korporacyjne w budowie kanałów dystrybucyjnych/sprzedażowych oraz wprowadzaniu produktów na rynek ogólnopolski w skali makro” – czytamy w notce biograficznej Marcina Poniedziałka na stronie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., w której od września 2024 r. pracuje na stanowisku członka zarządu.
Industria należy do Agencji Rozwoju Przemysłu i jest największą spółką Skarbu Państwa w regionie – należy do czołowych producentów surowców dla budownictwa, drogownictwa i rolnictwa. Posiada trzy kopalnie, w których wydobywa kruszywa.
Marcin Poniedziałek – jak głosi jego biogram – „może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu projektami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jako prezes zarządu prowadził procesy reorganizacyjne w spółkach zatrudniających do 500 osób, a także negocjacje kontraktów o wartości około 200 milionów zł na poziomie wyższego szczebla zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje również kierowanie budową projektów start-upowych”.
Problem w tym, że życiorys nie mówi całej prawdy. Biznesy Marcina Poniedziałka doprowadziły go do bankructwa.
Nazwisko Marcina Poniedziałka widnieje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją 9443. W lutym 2023 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o jego upadłości konsumenckiej. Orzeka o tym sąd, jeśli długi osoby fizycznej przewyższają jej majątek. Z dokumentów wynika, że Marcin Poniedziałek ma długi na blisko 440 tys. zł. Wierzycielami są: ZUS, Skarb Państwa – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach, HOIST 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. „Sąd uznaje, że upadły Marcin Poniedziałek, (...) nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” – wskazuje sąd.
Półtora roku później Marcin Poniedziałek, bez obciążeń fiskalnych i składkowych, wszedł do zarządu Industrii, spółki ARP. W konkursie na to stanowisko, jak nas zapewnia, nie musiał ujawnić, że orzeczono wobec niego upadłość konsumencką. Na pytania „Rzeczpospolitej” o powody, które doprowadziły go do niewypłacalności i złożenia wniosku o upadłość nie odpowie. Dlaczego?
„Z treści korespondencji wynika, że prawdopodobnie nie jest Pani przychylna mojej osobie. Poproszę więc o przyjęcie mojej odpowiedzi w poniższej treści” – pisze w e-mailu. Informuje nas, że „nie komentuje spraw osobistych dotyczących swojej osoby, w tym informacji związanych z ewentualnymi postępowaniami cywilnymi czy majątkowymi”.
Zaznacza, że „wszelkie decyzje dotyczące procedury kandydowania na członka zarządu Industrii zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
Podkreśla, że „informacje, o które pytamy – dotyczące ewentualnej upadłości konsumenckiej, jej powodów oraz przebiegu postępowania stanowią dane osobowe podlegające ochronie na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych”. To jednak nieprawda – postępowanie upadłościowe, w tym dotyczące osób fizycznych w Polsce jest jawne i publikowane w monitorze sądowym i gospodarczym.
Marcin Poniedziałek w piśmie do „Rz” podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kodeks spółek handlowych „nie nakłada obowiązku ujawnienia przez kandydata na członka zarządu informacji o toczącej się lub zakończonej upadłości konsumenckiej, chyba że: dotyczy to ograniczeń wynikających z orzeczenia sądowego (np. zakaz pełnienia funkcji w organach spółek – art. 18 §2 KSH), lub ujawnienie takich informacji wymagane jest przez wewnętrzne regulacje spółki (np. statut, procedury kwalifikacyjne, wymogi akcjonariusza)”. Dodaje również, że „Ustawa – Prawo upadłościowe nie przewiduje obowiązku informowania pracodawcy lub organów nadzorczych o fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli nie ogranicza to zdolności do wykonywania funkcji zarządczych”. Takich zakazów sąd upadłościowy na Marcina Poniedziałka nie nałożył.
Jak znalazł się jednak w sytuacji niewypłacalności, której konsekwencją było złożenie wniosku o upadłość? Skoro Poniedziałek odmówił nam odpowiedzi na te pytania, postanowiliśmy więc sami prześledzić jego zawodową karierę. Pracował m.in. jako dyrektor regionalny sprzedaży produktów rybnych, jako dyrektor operacyjny w przedsiębiorstwie produkującym maszyny piekarnicze, był także dyrektorem sprzedaży klientów kluczowych w mrożonkach i rybach. W ostatnich dwóch firmach, w których pracował do 2022 r., zajmował stanowiska prezesa i udziałowca – to Hertz Polska w Kielcach (linia do formowania ciasta chlebowego) i spółka Akcelerator Świętokrzyski (platforma start-up), która powstała w 2016 r. jako platforma pozyskiwania środków z PARP dla firm. Jak wynika ze sprawozdań z działalności, które prześledziliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz odpowiedzi z PARP, takiej dotacji nigdy nie otrzymała. Obie te spółki kończą działalność w 2021 r. z niespłaconymi długami i brakiem majątku. Obie są w likwidacji.
Kielecki sąd, ogłaszając niewypłacalność Marcina Poniedziałka, orzekł o spłacie dla ZUS – 129,82 zł, skarbówki – 811,29 zł, spółdzielni – 30,69 zł i funduszu – 28,20 zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
