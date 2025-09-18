Rzeczpospolita
Prywatne bankructwo menadżera państwowej spółki

Upadłość konsumencka nie przeszkadza w karierze w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu. Tylko czy członkami zarządu państwowej spółki na pewno powinni być menedżerowie, którzy ogłosili bankructwo?

Publikacja: 18.09.2025 05:06

Foto: AdobeStock

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak upadłość konsumencka wpływa na karierę menadżera w państwowej spółce?
  • Dlaczego ujawnienie bankructwa może być istotne dla członków zarządu spółki Skarbu Państwa?
  • Jakie przepisy prawne dotyczą ujawniania informacji o upadłości konsumenckiej przez kandydatów na członka zarządu?
  • Jak przebiegała wcześniej kariera zawodowa Marcina Poniedziałka i jakie miało to skutki?

„Pan Marcin Poniedziałek to doświadczony menedżer, który zdobył swoje kompetencje w branżach FMCG, technicznej, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Jest magistrem ekonomii z bogatym doświadczeniem zawodowym, obejmującym m.in. stanowiska dyrektora korporacyjnego rynku nowoczesnego i tradycyjnego, dyrektora operacyjnego spółki produkcyjnej, dyrektora sprzedaży i marketingu, a także prezesa zarządu spółki produkcyjnej. W wieku 27 lat został menedżerem działu sprzedaży w dużej korporacji, a następnie przeprowadził reorganizację działu handlowego, która została skutecznie wdrożona. Posiada również doświadczenie korporacyjne w budowie kanałów dystrybucyjnych/sprzedażowych oraz wprowadzaniu produktów na rynek ogólnopolski w skali makro” – czytamy w notce biograficznej Marcina Poniedziałka na stronie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., w której od września 2024 r. pracuje na stanowisku członka zarządu.

Industria należy do Agencji Rozwoju Przemysłu i jest największą spółką Skarbu Państwa w regionie – należy do czołowych producentów surowców dla budownictwa, drogownictwa i rolnictwa. Posiada trzy kopalnie, w których wydobywa kruszywa.

Marcin Poniedziałek – jak głosi jego biogram – „może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu projektami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jako prezes zarządu prowadził procesy reorganizacyjne w spółkach zatrudniających do 500 osób, a także negocjacje kontraktów o wartości około 200 milionów zł na poziomie wyższego szczebla zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje również kierowanie budową projektów start-upowych”.

Problem w tym, że życiorys nie mówi całej prawdy. Biznesy Marcina Poniedziałka doprowadziły go do bankructwa.

Sąd upadłościowy: Marcin Poniedziałek jest niewypłacalny. Wierzycielami są: ZUS, skarbówka, spółdzielnia

Nazwisko Marcina Poniedziałka widnieje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją 9443. W lutym 2023 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o jego upadłości konsumenckiej. Orzeka o tym sąd, jeśli długi osoby fizycznej przewyższają jej majątek. Z dokumentów wynika, że Marcin Poniedziałek ma długi na blisko 440 tys. zł. Wierzycielami są: ZUS, Skarb Państwa – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach, HOIST 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. „Sąd uznaje, że upadły Marcin Poniedziałek, (...) nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”  wskazuje sąd. 

440 tys. zł

suma zadłużenia Marcina Poniedziałka w 2023 r.

Półtora roku później Marcin Poniedziałek, bez obciążeń fiskalnych i składkowych, wszedł do zarządu Industrii, spółki ARP. W konkursie na to stanowisko, jak nas zapewnia, nie musiał ujawnić, że orzeczono wobec niego upadłość konsumencką. Na pytania „Rzeczpospolitej” o powody, które doprowadziły go do niewypłacalności i złożenia wniosku o upadłość nie odpowie. Dlaczego?

„Z treści korespondencji wynika, że prawdopodobnie nie jest Pani przychylna mojej osobie. Poproszę więc o przyjęcie mojej odpowiedzi w poniższej treści”  pisze w e-mailu. Informuje nas, że „nie komentuje spraw osobistych dotyczących swojej osoby, w tym informacji związanych z ewentualnymi postępowaniami cywilnymi czy majątkowymi”.

Czy prawo nakłada obowiązek informowania pracodawcy o upadłości konsumenckiej?

Zaznacza, że „wszelkie decyzje dotyczące procedury kandydowania na członka zarządu Industrii zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Podkreśla, że „informacje, o które pytamy  dotyczące ewentualnej upadłości konsumenckiej, jej powodów oraz przebiegu postępowania stanowią dane osobowe podlegające ochronie na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych”. To jednak nieprawda  postępowanie upadłościowe, w tym dotyczące osób fizycznych w Polsce jest jawne i publikowane w monitorze sądowym i gospodarczym.

Marcin Poniedziałek w piśmie do „Rz” podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kodeks spółek handlowych „nie nakłada obowiązku ujawnienia przez kandydata na członka zarządu informacji o toczącej się lub zakończonej upadłości konsumenckiej, chyba że: dotyczy to ograniczeń wynikających z orzeczenia sądowego (np. zakaz pełnienia funkcji w organach spółek  art. 18 §2 KSH), lub ujawnienie takich informacji wymagane jest przez wewnętrzne regulacje spółki (np. statut, procedury kwalifikacyjne, wymogi akcjonariusza)”. Dodaje również, że „Ustawa – Prawo upadłościowe nie przewiduje obowiązku informowania pracodawcy lub organów nadzorczych o fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli nie ogranicza to zdolności do wykonywania funkcji zarządczych”. Takich zakazów sąd upadłościowy na Marcina Poniedziałka nie nałożył.

Ryby, mrożonki i maszyny piekarnicze. Na koniec dwie własne spółki w likwidacji

Jak znalazł się jednak w sytuacji niewypłacalności, której konsekwencją było złożenie wniosku o upadłość? Skoro Poniedziałek odmówił nam odpowiedzi na te pytania, postanowiliśmy więc sami prześledzić jego zawodową karierę. Pracował m.in. jako dyrektor regionalny sprzedaży produktów rybnych, jako dyrektor operacyjny w przedsiębiorstwie produkującym maszyny piekarnicze, był także dyrektorem sprzedaży klientów kluczowych w mrożonkach i rybach. W ostatnich dwóch firmach, w których pracował do 2022 r., zajmował stanowiska prezesa i udziałowca  to Hertz Polska w Kielcach (linia do formowania ciasta chlebowego) i spółka Akcelerator Świętokrzyski (platforma start-up), która powstała w 2016 r. jako platforma pozyskiwania środków z PARP dla firm. Jak wynika ze sprawozdań z działalności, które prześledziliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz odpowiedzi z PARP, takiej dotacji nigdy nie otrzymała. Obie te spółki kończą działalność w 2021 r. z niespłaconymi długami i brakiem majątku. Obie są w likwidacji.

Kielecki sąd, ogłaszając niewypłacalność Marcina Poniedziałka, orzekł o spłacie dla ZUS  129,82 zł, skarbówki  811,29 zł, spółdzielni  30,69 zł i funduszu 28,20 zł.

„Pan Marcin Poniedziałek to doświadczony menedżer, który zdobył swoje kompetencje w branżach FMCG, technicznej, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Jest magistrem ekonomii z bogatym doświadczeniem zawodowym, obejmującym m.in. stanowiska dyrektora korporacyjnego rynku nowoczesnego i tradycyjnego, dyrektora operacyjnego spółki produkcyjnej, dyrektora sprzedaży i marketingu, a także prezesa zarządu spółki produkcyjnej. W wieku 27 lat został menedżerem działu sprzedaży w dużej korporacji, a następnie przeprowadził reorganizację działu handlowego, która została skutecznie wdrożona. Posiada również doświadczenie korporacyjne w budowie kanałów dystrybucyjnych/sprzedażowych oraz wprowadzaniu produktów na rynek ogólnopolski w skali makro” – czytamy w notce biograficznej Marcina Poniedziałka na stronie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., w której od września 2024 r. pracuje na stanowisku członka zarządu.

