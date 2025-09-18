Z tego artykułu się dowiesz: Jak upadłość konsumencka wpływa na karierę menadżera w państwowej spółce?

Dlaczego ujawnienie bankructwa może być istotne dla członków zarządu spółki Skarbu Państwa?

Jakie przepisy prawne dotyczą ujawniania informacji o upadłości konsumenckiej przez kandydatów na członka zarządu?

Jak przebiegała wcześniej kariera zawodowa Marcina Poniedziałka i jakie miało to skutki?

„Pan Marcin Poniedziałek to doświadczony menedżer, który zdobył swoje kompetencje w branżach FMCG, technicznej, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Jest magistrem ekonomii z bogatym doświadczeniem zawodowym, obejmującym m.in. stanowiska dyrektora korporacyjnego rynku nowoczesnego i tradycyjnego, dyrektora operacyjnego spółki produkcyjnej, dyrektora sprzedaży i marketingu, a także prezesa zarządu spółki produkcyjnej. W wieku 27 lat został menedżerem działu sprzedaży w dużej korporacji, a następnie przeprowadził reorganizację działu handlowego, która została skutecznie wdrożona. Posiada również doświadczenie korporacyjne w budowie kanałów dystrybucyjnych/sprzedażowych oraz wprowadzaniu produktów na rynek ogólnopolski w skali makro” – czytamy w notce biograficznej Marcina Poniedziałka na stronie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., w której od września 2024 r. pracuje na stanowisku członka zarządu.

Reklama Reklama

Industria należy do Agencji Rozwoju Przemysłu i jest największą spółką Skarbu Państwa w regionie – należy do czołowych producentów surowców dla budownictwa, drogownictwa i rolnictwa. Posiada trzy kopalnie, w których wydobywa kruszywa.

Marcin Poniedziałek – jak głosi jego biogram – „może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu projektami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jako prezes zarządu prowadził procesy reorganizacyjne w spółkach zatrudniających do 500 osób, a także negocjacje kontraktów o wartości około 200 milionów zł na poziomie wyższego szczebla zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje również kierowanie budową projektów start-upowych”.