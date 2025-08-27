Aktualizacja: 27.08.2025 13:25 Publikacja: 27.08.2025 08:54
Siedziba ARP w Warszawie
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Stanowisko wiceprezesa ARP objął Marek Zaleśny.
Bartłomiej Babuśka pełnił obowiązki prezesa od 28 lipca 2025 roku, po tym, jak dotychczasowy prezes Wojciech Balczun złożył rezygnację ze stanowiska, obejmując funkcję ministra aktywów państwowych.
„Pan Bartłomiej Babuśka pełnił obowiązki prezesa zarządu od 28 lipca 2025 roku, po tym, jak dotychczasowy prezes zarządu ARP S.A. Wojciech Balczun złożył rezygnację ze stanowiska, obejmując następnie funkcję ministra aktywów państwowych” – napisano w komunikacie.
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz wiceprezesa zarządu (odpowiedzialnego za obszar inwestycji) wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 5 sierpnia 2025 roku.
Bartłomiej Babuśka jest ekonomistą, przedsiębiorcą, menedżerem, działaczem społecznym i samorządowym. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W latach 2002 – 2015 był radnym Rady Miejskiej w Tarnowie. W latach 2006 – 2013 był przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie.
Pracę na stanowiskach menedżerskich rozpoczął w 2001 roku, obejmując funkcję prezesa zarządu Tarnowskiej Fabryki Okien Oknotar Sp. z o.o., następnie w latach 2003 – 2005 kierował jako prezes zarządu firmą hotelarską OHW Sp. z o.o. w Tarnowie. Był też w kolejnych latach prezesem zarządu Fabios S.A. z siedzibą w Białce, a następnie prezesem zarządu Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem, a następnie prezesem zarządu w PRZ S.A. w Krakowie, którą to spółką kierował do 2015 roku.
W 2015 roku objął funkcję Konsula Honorowego Ukrainy w Tarnowie i równocześnie prezesa zarządu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Pomocy i Rozwoju.
Pracował w radach nadzorczych następujących firm: TBS Kwatera, PZL Wola S.A., Nafto serwis Sp. z o.o., Tauron Ciepło S.A., Kopalnia Wapienia Czatkowice, Krakowskie TBS Sp. z o.o., MARR S.A., PUK Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach. Od 2024 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma również aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 posiada pakiety większościowe. Spółki te wchodzą w skład Grupy ARP. Główne branże, w których działają, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn.
ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
