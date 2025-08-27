Stanowisko wiceprezesa ARP objął Marek Zaleśny.

Bartłomiej Babuśka pełnił obowiązki prezesa od 28 lipca 2025 roku, po tym, jak dotychczasowy prezes Wojciech Balczun złożył rezygnację ze stanowiska, obejmując funkcję ministra aktywów państwowych.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz wiceprezesa zarządu (odpowiedzialnego za obszar inwestycji) wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 5 sierpnia 2025 roku.