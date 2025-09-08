Co proponuje rząd? Wersję light. Chce utrzymania wszystkich świadczeń dla ukraińskich dzieci do 18. roku życia, a dorosłym Ukraińcom – jak odpowiada „Rz” Ministerstwo Zdrowia – mają nadal przysługiwać „wszystkie świadczenia gwarantowane określone w tzw. rozporządzeniach koszykowych”. Z wyjątkiem jedenastu wyłączeń. Dorośli Ukraińcy, którzy nie pracują w Polsce i nie są ubezpieczeni, nie będą już mogli korzystać z leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, programów zdrowotnych (np. profilaktyki raka szyjki macicy czy raka piersi), leczenia stomatologicznego, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych przez państwo. Wykluczeni zostaną z programów lekowych (służących w głównej mierze leczeniu onkologicznemu z zastosowaniem drogich leków innowacyjnych), ratunkowego dostępu do technologii lekowych, a także świadczeń opieki zdrowotnej polegających na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok. Niedostępne będą także zabiegi endoprotezoplastyki (ale tylko planowane) i usunięcia zaćmy. Ministerstwo Zdrowia podkreśla w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”, że państwo nadal będzie finansować opiekę ginekologiczną i położniczą obywatelkom Ukrainy oraz dostęp do programu „Moje Zdrowie – Bilans zdrowia osoby dorosłej”.

Rząd i lekarze potwierdzają: są przypadki „turystyki medycznej” Ukraińców do Polski

Dlaczego takie, a nie inne wyłączenia znalazły się w projekcie rządowym? „Proponowane ograniczenie katalogu świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z Funduszu Pomocy, z jakich mogą korzystać obywatele Ukrainy, wiąże się z koniecznością zminimalizowania negatywnych skutków, jakie pomoc obywatelom Ukrainy stwarza z punktu widzenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich ubezpieczonych, jak również z koniecznością ograniczenia kosztów tej pomocy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, która we wtorek 9 września ma trafić na Radę Ministrów. Ma ono także na celu „przeciwdziałanie ryzyku nadużywania prawa do opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Ukrainy, którzy niekiedy przyjeżdżają do naszego kraju głównie albo wyłącznie z zamiarem skorzystania z określonych świadczeń zdrowotnych, jak np. leczenia w ramach programów lekowych, planowych zabiegów ortopedycznych czy też leczenia stomatologicznego” – dodaje rządowy legislator. Sytuacja ma miejsce przede wszystkim na terenach przy granicy z Ukrainą.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Zjawisko „turystyki medycznej” ze strony Ukraińców istnieje, w naszym środowisku każdy z nas się z tym spotkał. Wychodzi to przez przypadek. Np. gdy zmieniamy termin i dzwonimy do pacjenta, słyszymy, że „on już przejechał granicę”, albo pojawiają się u nas pacjenci z wynikami PET szpitala na Ukrainie – przyznaje Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, rezydent onkologii klinicznej z Lublina. Czy zjawisko jest masowe, skoro zauważył je resort zdrowia? – Trudno mi powiedzieć. Problem chyba leży gdzie indziej. Od ubiegłego roku, kiedy zabrakło na leczenie osób ubezpieczonych, wszystkich, nieważne czy Polaków czy Ukraińców, szukanie oszczędności w systemie wydaje się mieć sens – dodaje Kosikowski.

Rządowy projekt ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych przyniesie niewielki zysk

Ile państwo zaoszczędzi na ograniczeniu opieki zdrowotnej? Okazuje się, że niewiele. Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że od 1 października 2025 r. do 4 marca 2026 r. na obcięciu świadczeń dla uchodźców z Ukrainy zaoszczędzi 102,2 mln zł, a w całym 2026 r. – 176,2 mln zł, a więc ok. 14,6 mln zł miesięcznie.