Za przyjęciem takiej taktyki procesowej przez prokuraturę może kryć się przemyślany plan, który mocno utrudni, a nawet zablokuje możliwość podważenia złożonych przez Tomasza M. wyjaśnień.

Jaki scenariusz jest możliwy?

Tomasz M. – choć w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości ma status podejrzanego, dzięki temu, że nie zostanie objęty tym samym aktem oskarżenia co ks. Olszewski i urzędniczki, wezwany na ich rozprawę wystąpi jako świadek. A świadek może odmówić zeznań – pozwala mu na to art. 182, § 3, który mówi, że „prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem”. M. na ten przepis się może powołać i wszystko skwitować stwierdzeniem, że potwierdza swoje zeznania złożone w śledztwie. Wtedy zostanie odczytane to, co powiedział przed prokuratorem.

Z kolei art. 391 § 2 k.p.k. przewiduje, że w razie odmowy zeznań „wolno również odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżonego”.

Rzecz w tym, że Tomasz M., składając wyjaśnienia w śledztwie jako podejrzany, mógł kłamać – i to całkiem legalnie, bo podejrzanemu to wolno. Świadek natomiast ma obowiązek mówić prawdę.

Jeśli taki scenariusz doszedłby do skutku, postawiłby obrońców ks. Olszewskiego i pozostałych oskarżonych w niezwykle trudnej sytuacji. Praktycznie wiązałby im ręce. – To celowy manewr, prokuratura, wyodrębniając materiał dowodowy, chce takim „wytrychem” zablokować możliwość obrony ks. Olszewskiego i innych. Żeby nie było szansy na zakwestionowanie tego, co powiedział Tomasz M. Potwierdzi tylko to, co wyjaśnił przed prokuratorem – tłumaczy doświadczony prawnik. – Dla obrońcy to dramat, ma związane ręce. Tomasz M. nic nie powie, sąd odczyta jego zeznania ze śledztwa – dodaje inny.