We wrześniu Władimir Putin publicznie oświadczył, że Rosja zamierza skorygować swoją doktrynę nuklearną w kierunku, który będzie oznaczał obniżenie progu użycia broni atomowej. Ze słów Putina wynikało, że Rosja będzie mogła użyć broni atomowej m.in. wtedy gdy otrzyma „wiarygodne informacje o masowym starcie środków napadu powietrzno-kosmicznego i przekroczeniu przez nich granic Rosji (…)", przez co należy rozumieć „samoloty strategicznego i taktycznego lotnictwa, pociski kierowane, aparaty bezzałogowe, hipersoniczne i inne środki latające" a także gdy zagrożona będzie suwerenność nie tylko Rosji, ale i sojuszniczej Białorusi.



Broni atomowej w warunkach bojowych użyto jak dotąd tylko dwa razy

Rosja posiada największy na świecie arsenał broni atomowej (porównywalny arsenał mają tylko Stany Zjednoczone). Rosjanie dysponują zarówno strategiczną, jak i taktyczną bronią jądrową oraz różnymi środkami jej przenoszenia.



Słowa Putina o zmianach w zakresie doktryny nuklearnej Rosji uważa się za ostrzeżenie przed wydaniem zgody na to, by Ukraina mogła atakować cele w głębi Rosji przy użyciu zachodnich pocisków precyzyjnych dalszego zasięgu, takich jak np. amerykańskie ATACMS. Wprowadzenie do doktryny możliwości użycia broni atomowej w sytuacji, gdy dojdzie do „masowego startu środków napadu powietrzno-kosmicznego” może sugerować, że w przypadku zbyt intensywnego ostrzału terytorium Rosji przez Ukrainę Rosjanie mogliby użyć taktycznej broni atomowej.



Dotychczas broń atomowa w warunkach bojowych została użyta tylko dwa razy – 6 i 9 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili bomby atomowe na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki (w tamtym czasie tylko USA dysponowały bronią atomową). W kolejnych dekadach, w trakcie zimnej wojny między Zachodem a ZSRR, broń atomowa była traktowana jako element chroniący świat przed wybuchem gorącego konfliktu zgodnie z zasadą MAD - „wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia”. Zasada ta oznaczała, że w przypadku konfrontacji państw posiadających duży arsenał broni atomowej „gorący konflikt”, w którym dojdzie do użycia takiej broni, musi skończyć się zniszczeniem obu stron konfrontacji.