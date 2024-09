Putin wprost grozi bronią atomową. Ukrainie i Zachodowi (WIDEO)

Putin doszedł jednak do wniosku, że zamiast tego powinien spróbować jeszcze raz. Ale obecnie jego groźby brzmią słabiej. Przede wszystkim dlatego, że w zeszłym tygodniu na poligonie w Pliesiecku doszło do eksplozji najnowszej, rosyjskiej rakiety balistycznej Sarmata (znanej też jako Satana). Ma ona zastąpić dotychczas używane i już została wprowadzona do rosyjskiej armii. Tyle, że na jeden jej udany start przypadają co najmniej cztery katastrofy.

Stawia to pod znakiem zapytania zdolność użycia przez Rosjan większości ich arsenału nuklearnego. Wyjątkiem jest, rzecz jasna, taktyczna broń jądrowa, której nie dotyczą problemy z Sarmatą.